Стали известны подробности отравления Де Брюйне перед игрой с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отравился в отеле Мадрида.
За несколько часов до матча с «Реалом» бельгиец поел в гостинице, а в раздевалке ему стало плохо.
В клубе АПЛ опасались, что пищевое отравление обнаружится у других игроков, что могло серьезно навредить команде в концовке сезона.
- «Сити» на выезде сыграл вничью с «Реалом» со счетом 3:3.
- Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере состоится в среду, 17 апреля.
- Статистика Де Брюйне в этом сезоне: 16 игр, 4 гола, 14 ассистов.