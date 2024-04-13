Стали известны подробности отравления Де Брюйне перед игрой с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отравился в отеле Мадрида.

За несколько часов до матча с «Реалом» бельгиец поел в гостинице, а в раздевалке ему стало плохо.

В клубе АПЛ опасались, что пищевое отравление обнаружится у других игроков, что могло серьезно навредить команде в концовке сезона.