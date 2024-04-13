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    • Стали известны подробности отравления Де Брюйне перед игрой с «Реалом»

    Стали известны подробности отравления Де Брюйне перед игрой с «Реалом»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отравился в отеле Мадрида.

    За несколько часов до матча с «Реалом» бельгиец поел в гостинице, а в раздевалке ему стало плохо.

    В клубе АПЛ опасались, что пищевое отравление обнаружится у других игроков, что могло серьезно навредить команде в концовке сезона.

    • «Сити» на выезде сыграл вничью с «Реалом» со счетом 3:3.
    • Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере состоится в среду, 17 апреля.
    • Статистика Де Брюйне в этом сезоне: 16 игр, 4 гола, 14 ассистов.

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    Источник: Daily Star

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