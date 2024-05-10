Касильяс ответил, кто должен сыграть за «Реал» в финале ЛЧ – Куртуа или Лунин

Экс-капитан «Реала» Икер Касильяс рассказал, кого из вратарей он выбрал бы для участия в финальном матче Лиги чемпионов.

Сообщалось, что в старте мадридцев, вероятно, выйдет Тибо Куртуа.

Из-за двух травм бельгиец пропустил 335 дней и впервые сыграл в этом сезоне только неделю назад.

В плей-офф ЛЧ ворота команды защищал Андрей Лунин.

«Реал» сыграет в финале ЛЧ с дортмундской «Боруссией» 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне.

«Лунин показал, что он надежный вратарь, который может выручить в любой момент. Решать не мне, но Лунин должен играть [в финале].

Куртуа не в соревновательном ритме, он только что восстановился после травмы. Это правда, что на днях он сыграл очень хорошо, но он все еще не набрал ритм», – заявил Касильяс.

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