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    • Стало известно, какого вратаря планирует использовать «Реал» в финале ЛЧ

    Стало известно, какого вратаря планирует использовать «Реал» в финале ЛЧ

    В «Реале» обсуждают, кто должен выйти в стартовом составе на финальный матч Лиги чемпионов – Тибо Куртуа или Андрей Лунин.

    В клубе с огромным уважением относятся к достижениям украинского вратаря в этом сезоне, однако, вероятно, он начнет игру в запасе.

    31-летний Куртуа считается более опытным и талантливым голкипером, поэтому с первых минут планируют выпустить его.

    Такого мнения придерживается как президент «Реала» Флорентино Перес, так и главный тренер Карло Анчелотти.

    • В прошлую субботу Куртуа провел первый матч в сезоне-2023/24 – против «Кадиса» (3:0).
    • Из-за двух травм бельгиец пропустил 335 дней.
    • «Реал» сыграет в финале ЛЧ с дортмундской «Боруссией» 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 14:42
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1715343374
    Проиграет Реал, скажут, что с вратарем не угадали...)
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    Spartak_forv@
    1715346196
    Как интересно,после травмы,как таковой игровой практики у Куртуа не было..Посмотрим)
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    Romeo 123
    1715347428
    По сути лунину огромное спасибо что реал в финале
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