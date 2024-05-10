Стало известно, какого вратаря планирует использовать «Реал» в финале ЛЧ

В «Реале» обсуждают, кто должен выйти в стартовом составе на финальный матч Лиги чемпионов – Тибо Куртуа или Андрей Лунин.

В клубе с огромным уважением относятся к достижениям украинского вратаря в этом сезоне, однако, вероятно, он начнет игру в запасе.

31-летний Куртуа считается более опытным и талантливым голкипером, поэтому с первых минут планируют выпустить его.

Такого мнения придерживается как президент «Реала» Флорентино Перес, так и главный тренер Карло Анчелотти.