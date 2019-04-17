Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Португалия. Примейра 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Клубный чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Суперкубок УЕФА 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Примера 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Испании 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008