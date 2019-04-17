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Икер Касильяс
Статистика
Икер Касильяс - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1981 (45), Мостолес
#12 | Вратарь
185 см | 79 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
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Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок Испании 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
10
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/4 финала
Порту
1 : 4
17.04.2019
Ливерпуль
1' - 90'
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль
2 : 0
09.04.2019
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Порту
3 : 1
06.03.2019
Рома
1' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Рома
2 : 1
12.02.2019
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Галатасарай
2 : 3
11.12.2018
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Порту
3 : 1
28.11.2018
Шальке-04
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Порту
4 : 1
06.11.2018
Локомотив
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Локомотив
1 : 3
24.10.2018
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Порту
1 : 0
03.10.2018
Галатасарай
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Шальке-04
1 : 1
18.09.2018
Порту
1' - 90'
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