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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Порту
Галатасарай - Порту: обзор матча 11 декабря 2018
Галатасарай
11.12.2018, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
2 : 3
Завершен
Порту
45+1'
С. Фегули (П)
65'
Э. Дердийок
17'
А. Фелипе
42'
М. Марега (П)
57'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Порту
88'
Желтая карточка
М. Марега
Желтая карточка
Фернандо
88'
ГОЛ! 2:3!
Э. Дердийок
Пас отдал
Г. Родригеш
65'
57'
ГОЛ! 1:3!
С. Оливейра
Пас отдал
Эрнани
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Фегули
45'
+1
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Марега
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Фелипе
Пас отдал
А. Теллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
20
Адриан
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
Порту
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
3-4-1-1-1
16
Муслера
4
Донк
3
Майкон
25
Мариано
5
Нагатомо
8
Фегули
5
Фернандо
5
Кабак
5
Ндиайе
10
Родригеш
9
Дердийок
4-1-2-1-2
12
Касильяс
2
Перейра
2
Лейте
18
Фелипе
13
Теллес
2
Перейра
27
Оливейра
16
Эррера
91
Марега
27
Эрнани
20
Адриан
Остались в запасе
Галатасарай
Порту
18
Омер Байрам
ЛЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Галатасарай - Порту
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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