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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Ливерпуль
Порту - Ливерпуль: обзор матча 17 апреля 2019
Порту
17.04.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 4
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ливерпуль
69'
Э. Милитао
26'
С. Мане
65'
М. Салах
77'
Р. Фирмино
84'
В. ван Дейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Ливерпуль
84'
ГОЛ! 1:4!
В. ван Дейк
Пас отдал
С. Мане
Замена
Б. Кошта
️️️️
Я. Браими
81'
Замена
Фернандо
️️️️
Х. Корона
78'
77'
ГОЛ! 1:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Хендерсон
71'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Э. Робертсон
ГОЛ! 1:2!
Э. Милитао
Пас отдал
А. Теллес
69'
66'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
46'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
Замена
Тикиньо
️️️️
Отавио
46'
Желтая карточка
Пепе
36'
32'
Желтая карточка
С. Мане
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Порту
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-2-3
12
Касильяс
13
Теллес
18
Фелипе
3
Пепе
3
Милитао
2
Перейра
16
Эррера
8
Браими
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
27
Ориги
8
Браими
28
Кошта
28
Кошта
8
Браими
17
Корона
38
Фернандо
38
Фернандо
17
Корона
25
Отавио
9
Тикиньо
9
Тикиньо
25
Отавио
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
3
Робертсон
14
Хендерсон
14
Хендерсон
3
Робертсон
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
Остались в запасе
Порту
Ливерпуль
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Порту - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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