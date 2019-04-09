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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Порту
Ливерпуль - Порту: обзор матча 09 апреля 2019
Ливерпуль
09.04.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Порту
5'
Н. Кейта
26'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Порту
61'
Желтая карточка
А. Фелипе
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
26'
17'
Желтая карточка
Тикиньо
ГОЛ! 1:0!
Н. Кейта
Пас отдал
Р. Фирмино
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Порту
1
Вана Алвес
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алиссон
6
Ловрен
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
8
Кейта
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-1-3-1
12
Касильяс
3
Милитао
18
Фелипе
2
Перейра
13
Теллес
2
Перейра
8
Торрес
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Тикиньо
Остались в запасе
Ливерпуль
Порту
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Вана Алвес
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ливерпуль - Порту
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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