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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Галатасарай
Порту - Галатасарай: обзор матча 03 октября 2018
Порту
03.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
49'
М. Марега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Галатасарай
90'
+1
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Д. Перейра
60'
Желтая карточка
Отавио
58'
54'
Желтая карточка
М. Линнес
ГОЛ! 1:0!
М. Марега
Пас отдал
А. Теллес
49'
44'
Желтая карточка
С. Азиз
Желтая карточка
Э. Милитао
42'
31'
Желтая карточка
Р. Донк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Порту
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
4-1-2-3
12
Касильяс
13
Теллес
18
Фелипе
3
Милитао
2
Перейра
2
Перейра
16
Эррера
8
Браими
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
3-3-1-2-1
16
Муслера
4
Донк
3
Майкон
4
Азиз
25
Линнес
5
Фернандо
5
Нагатомо
20
Бельханда
7
Оникуру
10
Родригеш
11
Гюмюш
Остались в запасе
Порту
Галатасарай
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
8
Софиан Фегули
ОП
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Порту - Галатасарай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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