Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Шальке-04
Порту - Шальке-04: обзор матча 28 ноября 2018
Порту
28.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
52'
Э. Милитао
55'
Х. Корона
90+4'
М. Марега
89'
Н. Бенталеб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Шальке-04
ГОЛ! 3:1!
М. Марега
Пас отдал
Отавио
90'
+4
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Бенталеб
86'
Желтая карточка
С. Руди
Замена
Эрнани
️️️️
Э. Эррера
85'
Замена
Отавио
️️️️
Х. Корона
79'
Желтая карточка
Х. Корона
78'
Замена
Адриан
️️️️
Я. Браими
74'
71'
Замена
С. Руди
️️️️
Б. Стамбули
62'
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Калиджиури
ГОЛ! 2:0!
Х. Корона
Пас отдал
Я. Браими
55'
ГОЛ! 1:0!
Э. Милитао
Пас отдал
О. Торрес
52'
46'
Замена
А. Арит
️️️️
С. Скрыбски
28'
Желтая карточка
О. Маскарель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Порту
1
Вана Алвес
ВР
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
27
Эрнани
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
4-1-3-2
12
Касильяс
13
Теллес
18
Фелипе
3
Милитао
2
Перейра
2
Перейра
8
Торрес
16
Эррера
8
Браими
17
Корона
91
Марега
3-2-1-3-1
1
Ферманн
27
Налдо
22
Настасич
37
Мендиль
8
Маскарель
21
Стамбули
6
Бенталеб
7
Скрыбски
20
Калиджиури
22
Коноплянка
9
Ди Санто
17
Корона
25
Отавио
25
Отавио
17
Корона
16
Эррера
27
Эрнани
27
Эрнани
16
Эррера
8
Браими
20
Адриан
20
Адриан
8
Браими
20
Калиджиури
18
Шепф
18
Шепф
20
Калиджиури
21
Стамбули
13
Руди
13
Руди
21
Стамбули
7
Скрыбски
77
Арит
77
Арит
7
Скрыбски
Остались в запасе
Порту
Шальке-04
1
Вана Алвес
ВР
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Порту - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Наш Спорт
Новости команд
Все
Порту
Шальке-04
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
Вчера, 13:32
10
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
Вчера, 13:32
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+