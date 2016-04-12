Просто космос. Лучшие сэйвы в истории

В этой ситуации тяжело было даже просто среагировать на удар. Однако голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не только снизил скорость мяча первым касанием, но и сумел в самый последний момент вытащить его с ленточки.

Петр Чех еще защищал цвета «Челси», а Чичарито много забивал за «МЮ». В этой ситуации мастерство голкипера оказалось выше, хотя мексиканец уже мысленно видел мяч в сетке ворот.

Бывают матчи, когда мадридский «Реал» возят по полю. Сейчас для таких случаев в рамке ворот играет Кейлор Навас. А несколько лет назад в матче с «Севильей» команду тащил Икер Касильяс. Это спасение голкипера вошло в историю испанского футбола.

Давид Де Хеа долго адаптировался к английскому футболу. Игра на выходах никогда не была коньком голкипера, но на ленточке он надежен. Потащить штрафной от Хуана Маты сможет не каждый вратарь. Испанец взял, а теперь радуется, что они с Хуаном стали одноклубниками.

Тим Ховард тоже умеет летать. Вот такой мертвый мяч вытащил голкипер «Эвертона» в матче с «Саутгемптоном». Жалко, что с того момента вратарь успел уступить место в основе клуба Хоэлю Роблесу.

Голкипер «Сантоса» Владимир метался по ленточке ворот целую вечность (как он наверняка думал сам). На деле получилось несколько секунд ада и четыре опасных удара.

Множество спасений Буффона можно было включить в нашу подборку. Но выделим его сэйв в игре с «Барселоной». Отличная реакция легендарного голкипера!

Известный забивала Рожерио Сени не только любил огорчать коллег по цеху, но и не давал свободы нападающим соперника. Испортить такие крутые удары могли только классные полеты голкипера. И у Сени получилось придать моментам красок.

Мануэль Нойер часто скучает в воротах «Баварии». Но если соперник все-таки доходит до его владений, голкипер обычно в порядке. Сумасшедшая игра Нойера не раз выручала гранда. Спасение в матче с «Арсеналом» – лишь одно из многих.

Бразильский голкипер Дида, по которому очень скучают болельщики «Милана», впечатляет своими спасениями в родной стране. Так резко оттолкнуться и вытащить мяч из угла, а потом предотвратить добивание, не сможет ни одна ракета.

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа отметился тройным спасением в кубковом матче с «Халл Сити». Симону Миньоле стоит посмотреть это видео, чтобы наконец-то понять всю бедность своих перспектив в сборной Бельгии.

Находчивость Самира Хандановича не знает границ. Вот таким нестандартным образом он потащил удар в матче с «Аталантой».

Фрейзер Форстер никогда не забудет такой «подарок» от собственного защитника. Фонте неудачно подставил ногу под прострел, в результате чего мяч полетел в ворота «Саутгемптона». Голкипер в прямом смысле оказался на высоте!

Не обойдется наша подборка и без российского голкипера. Вот такие чудеса творил Игорь Акинфеев в матче с «Тереком».

Войцеху Щесны было мало просто вытащить пенальти в матче с «Ливерпулем». Пришлось отбивать и второй удар. Голкипер справился с задачей.

А вот так тащит новоиспеченный голкипер сборной России Станислав Крицюк. Не зря он вернулся в родную страну. «Краснодар» несомненно выиграл от этого перехода.

Великолепная семерка. Кому Мануэль Нойер закрывает дорогу в сборную Германии

Фейлы дня. Голкиперы «Бетиса» и «Лас-Пальмаса» синхронно пропустили смешные голы