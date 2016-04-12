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Просто космос. Лучшие сэйвы в истории

В этой ситуации тяжело было даже просто среагировать на удар. Однако голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не только снизил скорость мяча первым касанием, но и сумел в самый последний момент вытащить его с ленточки.

Петр Чех еще защищал цвета «Челси», а Чичарито много забивал за «МЮ». В этой ситуации мастерство голкипера оказалось выше, хотя мексиканец уже мысленно видел мяч в сетке ворот.

Бывают матчи, когда мадридский «Реал» возят по полю. Сейчас для таких случаев в рамке ворот играет Кейлор Навас. А несколько лет назад в матче с «Севильей» команду тащил Икер Касильяс. Это спасение голкипера вошло в историю испанского футбола.

Давид Де Хеа долго адаптировался к английскому футболу. Игра на выходах никогда не была коньком голкипера, но на ленточке он надежен. Потащить штрафной от Хуана Маты сможет не каждый вратарь. Испанец взял, а теперь радуется, что они с Хуаном стали одноклубниками.

Тим Ховард тоже умеет летать. Вот такой мертвый мяч вытащил голкипер «Эвертона» в матче с «Саутгемптоном». Жалко, что с того момента вратарь успел уступить место в основе клуба Хоэлю Роблесу.

Голкипер «Сантоса» Владимир метался по ленточке ворот целую вечность (как он наверняка думал сам). На деле получилось несколько секунд ада и четыре опасных удара.

Множество спасений Буффона можно было включить в нашу подборку. Но выделим его сэйв в игре с «Барселоной». Отличная реакция легендарного голкипера!

Известный забивала Рожерио Сени не только любил огорчать коллег по цеху, но и не давал свободы нападающим соперника. Испортить такие крутые удары могли только классные полеты голкипера. И у Сени получилось придать моментам красок.

Мануэль Нойер часто скучает в воротах «Баварии». Но если соперник все-таки доходит до его владений, голкипер обычно в порядке. Сумасшедшая игра Нойера не раз выручала гранда. Спасение в матче с «Арсеналом» – лишь одно из многих.

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Комментарии (10)
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Дима97
1460468678
Тер Штеген крут!!!
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swot1205
1460471825
самцы
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talgatnurzhanov2006
1460476194
+++
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Seamus
1460476809
А где Жереми Жано? Где О'Чоа на ЧМ 2014? Где, в конце концов, Игита и удар скорпиона?
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mihail1980
1460478514
)
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Cassini99
1460652860
У Буффона легкотня, во дворе и на уроках физры любой может так руку поставить, а он ещё и упал на публику, клоун - что сказать. Форстер, Игорюша и Крицюк - топ! И здесь достоин быть хотя бы один сейв вратаря Герты, он в этом сезоне взял несколько мёртвых
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чифа
1460896765
да,это "космос " ))
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skipushkach
1460975230
Больше всех порадовали Крицюк,голкипер Сантоса, первый сейв Акинфеева и конечно же Ханданович
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shmag
1461012617
неплохая подборка,еще можно было включить лучше сейв(ы) Очоа.у него тоже есть хорошие моменты.
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G1dra
1461274140
1 место Ханданович , 2 Крицюк , 3 Акинфеев ! чудеса ногами на ленточке !
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