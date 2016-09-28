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    100-й гол Чичарито, 95 мячей Роналду и худшая серия «Реала» при Зидане. Главные цифры 2 тура ЛЧ


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    Голосов: 5
    28.09.2016 13:00
    Игуаин не забивал в гостях 1756 дней, ЦСКА семь лет не побеждает дома англичан, Шюррле – первый немец, забивший в ЛЧ за четыре клуба. «Бомбардир» – о самых интересных цифрах вчерашнего игрового дня.

    3 игры кряду «Реал» не может победить – это самая длинная безвыигрышная серия клуба под руководством Зинедина Зидана. Трижды подряд вничью «сливочные» играли последний раз десять лет назад.

    9 матчей в Германии не может выиграть Зидан, не покоряется ему эта страна ни как игроку, ни как тренеру. Четырежды команда Зизу сыграла вничью и пять раз проиграла.

    19 ударов по воротам «Реала» настреляла «Боруссия». Так часто наносить удары сопернику мадридская команда при Зидане еще никому не позволяла.

    8 сэйвов в игре с «Боруссией» совершил голкипер «Реала» Кейлор Навас – больше, чем в какой-либо другой игре за мадридский клуб.

    43 матча в Лиге чемпионов потребовалось отыграть защитнику «Реала» Рафаэлю Варану, чтобы забить первый гол.

    50-ю игру в ЛЧ провел полузащитник «Реала» Лука Модрич. Хотя казалось, что этот рубеж он уже давным-давно преодолел.

    Криштиану Роналду снова в центре внимания. Он забил 95-й гол в истории Лиги чемпионов. Чаще всех в этом турнире колотил голы в сентябре (18), обогнав вчера Филиппо Индзаги. И вообще с начала сезона-2013/14 забил аж 45 мячей в главном клубном турнире Европы, опередив ближайшего преследователя на целых 18 голов.

    Нападающий «Боруссии» Андре Шюррле стал первым немцем, забившим за 4 клуба в Лиге чемпионов («Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссия»)

    72% владения мячом – статистика «Ювентуса» во вчерашней игре с загребским «Динамо» (4:0). С 2004 года туринцы так часто не резвились с мячом в матче Лиги чемпионов.

    1756 дней Гонсало Игуаин не забивал в гостевой игре ЛЧ. Последний раз до вчерашнего дня он отличился в Амстердаме (матч «Аякс» – «Реал»).

    Даниэл Алвес – второй после Златана Ибрагимовича футболист, забивавший в ЛЧ за «Ювентус» и «Барселону».

    В 5 последних матчах английские клубы увозили из Москвы очки, играя против ЦСКА. Никто из них не проиграл – ни «МЮ» (дважды), ни «Ман Сити» (дважды) ни вчера «Тоттенхэм». Последний раз армейцы обыгрывали англичан дома в 2009 году в Кубке УЕФА («Астон Вилла» – 2:0), а в Лиге чемпионов – 10 лет назад («Арсенал» – 1:0).

    Тем не менее, в 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов «Тоттенхэму» никак не удается забить хотя бы гол до перерыва.

    5 голов в 5 играх сезона на счету форварда «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сона. В прошлом сезоне кореец забил столько же, только за 37 матчей. А еще Сон – второй азиатский игрок, забивавший в ЛЧ за разные клубы («Байер», «Тоттенхэм»). Первооткрывателем был Пак Джи Сун («ПСВ», «МЮ»).

    Форвард «Байера» Чичарито забил свой 100-й гол после переезда в Европу (в 2010-м году). 59 мячей за «МЮ», 32 за «Байер», еще 9 – за «Реал».

    Эффективности «Монако» в играх с «Байером» позавидует любой клуб мира. В трех последних матчах (включая сезон-2014/15) монегаски попадали в створ ворот немцев лишь трижды и … забили 3 гола! Два года назад «Монако» выиграл обе встречи, а сейчас вытащил ничью (1:1).

    «Когда обороняешься, силы заканчиваются». Как ЦСКА снова не подготовился к Лиге чемпионов

    «Лестер» – первый английский дебютант Лиги чемпионов, сумевший выиграть 2 стартовых матча этого турнира («Брюгге» – 3:0, «Порту» – 1:0).

    Нападающий «Лестера» Ислам Слимани забил Икеру Касильясу целых 5 голов в 3 играх. Кроме вчерашнего мяча он отгрузил еще четыре испанскому вратарю в чемпионате Португалии, выступая за «Спортинг».

    «Порту», между тем, пропускает в каждом матче еврокубка, проходящем в Англии. Пугающая регулярность – уже 17 таких игр.

    А «Севилье», победившей вчера «Лион» (1:0), удалось добиться уникального достижения – последние 11 домашних голов в Лиге чемпионов были забиты абсолютно разными футболистами.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, UEFA
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 28 сентября 2016, 18:22

      А вот Тоттенхэм, журналисты мастерки с язвили "Тем не менее, в 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов «Тоттенхэму» никак не удается забить хотя бы гол до перерыва."

      Нашли как выкрутить ЦСКА.. ну хоть каак-то -_-

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 28 сентября 2016, 17:56

      У Игоря всем рекордам рекорд))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 28 сентября 2016, 13:43

      ЦСКА выйдет в ЛЕ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > CamburV 28 сентября 2016, 16:14

      кого они обойдут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:31

      И все команды за кого я и кто описан в статье добились положительного результата. Как я и прогнозировал именно Сон забил ЦСКА, Байер набрал ещё очко - там не повезло, но шансы высоко, тем более ЦСКА сейчас надо будет рвать Монако как я и предполагал, а Траоре показывать себя как ликвидный товар для родной команды в мачте с ней. И Севилья с Лестером тоже порадовали, по 1 голу и в общем уверенная игра обоих коллективов. Силы надо беречь на чемпионат, а тут хоть 1-0, хоть 3-0, а всё равно важно только победа и 3 очка, а остальное значения не имеет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:28

      С Реалом всё нормально. В чемпионате им не в первой ничьи серией выдавать, а с Боруссией ничья при их игре на сегодняшний день это очень положительный результат. Выход Шюрле удивил, он в том туре не играл, так что рад году, жаль его убрал из виртуальной команды в другом интернет-проекте.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 28 сентября 2016, 13:03

      «Порту», между тем, пропускает в каждом матче еврокубка, проходящем в Англии. Пугающая регулярность – уже 17 таких игр.
      Все знают какая регулярность действительно пугающая... Увы...

      1
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