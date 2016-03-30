Сара Карбонеро – девушка, на которой женился Икер Касильяс

Икер Касильяс установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную, а также чаще всех в мире проводил «сухие» игры. «Бомбардир» показывает, кто же являлся главным вдохновителем знаменитого вратаря.

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