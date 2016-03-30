Сара Карбонеро – девушка, на которой женился Икер Касильяс

Икер Касильяс установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную, а также чаще всех в мире проводил «сухие» игры. «Бомбардир» показывает, кто же являлся главным вдохновителем знаменитого вратаря.
Икера и Сару часто можно увидеть вместе на публике.
Когда-то Сара Карбонеро была признана самым сексуальным репортером. Видимо, как раз работой у кромки поля она и покорила Касильяса.
Не так давно у пары родился второй ребенок. Instagram Сары Карбонеро полон атмосферных фотографий.
Но Сара по-прежнему держит себя в форме.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press, Zimbio, ecuavisa.com, Instagram