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    Сара Карбонеро – девушка, на которой женился Икер Касильяс


    5
    Голосов: 1
    30.03.2016 08:00
    Икер Касильяс установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную, а также чаще всех в мире проводил «сухие» игры. «Бомбардир» показывает, кто же являлся главным вдохновителем знаменитого вратаря.

    Икера и Сару часто можно увидеть вместе на публике.

    Когда-то Сара Карбонеро была признана самым сексуальным репортером. Видимо, как раз работой у кромки поля она и покорила Касильяса.

    Не так давно у пары родился второй ребенок. Instagram Сары Карбонеро полон атмосферных фотографий.

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    Но Сара по-прежнему держит себя в форме.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Zimbio, ecuavisa.com, Instagram
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 мая 2016, 17:06

      Как она у него интервью взял на евро 2008 он ее поцеловал а тепер жена

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > de bruyne 13 ноября 2016, 15:51

      Ни чего необычного, всем богатым и весомым евреек подкладывают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 13 февраля 2016, 21:51

      Очень симпатичная мадам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Igil777 13 февраля 2016, 21:12

      ябвдул

      -1
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