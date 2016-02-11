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    Натали Ринкон - новая девушка Криштиану Роналду


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    Голосов: 0
    11.02.2016 21:00
    Криштиану Роналду провел Рождество с колумбийской моделью Натали Ринкон в Майами. Говорят, это был случай, когда Роналду бегал за эффектной латиноамериканкой, хотя на вечеринке были и другие девушки.«Бомбардир» собрал лучшие фото, возможно, новой пассии Криштиану.

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

    text

    Фото опубликовано Nataly Rincon (@natyrincon12)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Bola, Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +272

      Inks 15 февраля 2016, 00:42

      страшная какая-то

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 14 февраля 2016, 19:23

      фотки какието неестественные...мне больше нравится фотка, где мароканец держит свою "девушку" на руках

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      dimOK752 14 февраля 2016, 13:36

      Моль какая-то. Видимо нормальные девки с ним не дружат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 12 февраля 2016, 11:31

      Я не пойму Роналду БИ? Или просто работает под прикрытием?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Serjik78 12 февраля 2016, 17:36

      при чем тут БИ?

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 февраля 2016, 08:33

      Разврот.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      miha99 11 февраля 2016, 23:10

      Тёлка норм,мужики оценят,а кто пишет ,что ниочём,то я бы на вашу подругу посмотрел,но всё же сайт о футболе и хотелось бы больше футбольных статьей,а не всякие слухи и т.п

      8
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    • ...
      Рейтинг: +52

      Allanon 11 февраля 2016, 22:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ниочем телка

      -9
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      ...
      Рейтинг: +11

      Plane > Allanon 12 февраля 2016, 08:05

      Спартак чемпион?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Plane 14 февраля 2016, 13:00

      В свинарнике лучше.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 февраля 2016, 21:39

      Статьи для юзеров уровня "ябвдул"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      moneyonstart 11 февраля 2016, 20:22

      Русские девушки все же САМЫЕ КРАСИВЫЕ!!!

      8
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 > moneyonstart 11 февраля 2016, 21:41

      Не все. Мне русские с утиными губами не нравятся.

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > moneyonstart 12 февраля 2016, 00:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      украинки лучще!

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 11 февраля 2016, 19:43

      Задолбали этими бабами. Это сайт про блядей или все-таки о футболе?

      19
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