Натали Ринкон - новая девушка Криштиану Роналду

Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии
Shayk it. Личная болельщица Хамеса Родригеса из России
Аделина Сотникова - красотка, которая влюбила Кержакова в фигурное катание
Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии
Shayk it. Личная болельщица Хамеса Родригеса из России
Аделина Сотникова - красотка, которая влюбила Кержакова в фигурное катание
страшная какая-то
фотки какието неестественные...мне больше нравится фотка, где мароканец держит свою "девушку" на руках
Моль какая-то. Видимо нормальные девки с ним не дружат.
Разврот.
Статьи для юзеров уровня "ябвдул"...
Русские девушки все же САМЫЕ КРАСИВЫЕ!!!
Не все. Мне русские с утиными губами не нравятся.