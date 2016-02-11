Натали Ринкон - новая девушка Криштиану Роналду

Криштиану Роналду провел Рождество с колумбийской моделью Натали Ринкон в Майами. Говорят, это был случай, когда Роналду бегал за эффектной латиноамериканкой, хотя на вечеринке были и другие девушки.«Бомбардир» собрал лучшие фото, возможно, новой пассии Криштиану.

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