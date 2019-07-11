У Испании на ЧМ-2010 было все: легенды в составе, суперфорвард, правильная тактика

Поэтому она и победила на том чемпионате мира.

16 июня 2010 года, Дурбан. Карлес Пуйоль вышел к журналистам после провального матча против Швейцарии (испанцы проиграли – 0:1), ответил на каверзные вопросы и обнадежил всех: «Вы зря закапываете сборную. У нас отличная команда. Вот увидите: мы добьемся положительного результата. Могу даже заключить пари с вами, что вы будете довольны нашим выступлением на этом турнире».

Тогда никто вызов Пуйоля не принял и правильно сделал: меньше, чем через месяц Испания стала чемпионом мира. Кажется, Пуйоль знал это, потому что понимал: испанцы находятся в наилучшей форме и больше всего готовы к этому успеху.

О победе Испании лучше всего говорит статистика: она идеальна

За всю историю отборочного этапа ЧМ только две сборные выигрывали все матчи, и Испания-2010 – одна из этих команд (еще была Германия в том же отборе). Испанцы к основному турниру в идеальной форме, но оступились в первом же матче.

Во встрече со Швейцарией исход решил удар Желсона Фернандеша на 52 минуте. Больше у Швейцарии потенциально голевых моментов не было. 67% от общего времени в этой встрече испанцы провели на чужой половине поля: пробили 24 раза, попали в створ в 15 случаях. Но почему-то все равно проиграли.

После матча Висенте Дель Боске сказал: «Мы играли классно, но допустили одну ошибку, которая и сделала итоговый счет. В следующих встречах мы будем аккуратнее». И Дель Боске сдержал слово. Несколько фактов, подчеркивающие великолепное состоянии Испании на том турнире:

• В семи матчах пропустила всего два гола (еще один – от Чили). Это лучший результат на ЧМ-2010.

• Процент точности передач составлял 84,5% – это лучший результат в истории чемпионатов мира. Он достигнут во многом благодаря разыгрывающей тройке Алонсо-Хави-Иньеста.

• Еще по передачам. За весь турнир испанцы сделали 3547 пасов. По данным Opta, это лучший показатель с 1966 года.

• За весь турнир Испания пробила 121 раз (снова лучший показатель). Хотя для того, чтобы стать чемпионом, ей понадобилось всего восемь попыток.

• Средний процент владения мячом составлял 61,3%. После турнира Висенте Дель Боске объяснил тактику: «Мы нацеливались на полный контроль мяча. Мы очень дорожили этим параметром. Наверное, благодаря такому настрою мы смогли победить на турнире».

У Испании был суперфорвард, который не стал лучшим бомбардиром

Откроем раздел про лучших бомбардиров ЧМ-2010 и обнаружим интересный факт. Сразу четыре игрока разделили этот приз: Мюллер, Вилья, Снейдер и Форлан – все забили по пять мячей.

2010-й стал переломным годом в карьере в Вилье. Нападающий понимал, что достоин повышения в плане статуса команды, но уходить из любимой «Валенсии» лишь бы куда ему не хотелось. В начале апреля представители «Барсы» вышли на Вилью и руководство «Валенсии», через месяц оформили эту сделку. Вилья обошелся «Барселоне» в 42 миллиона евро – если бы над трансфером работали после ЧМ, сумма была бы больше.

Вилья не забивал только в трех матчах – со Швейцарией, Германией и Голландией. В игре против последних голов нападающего испанцам не хватило больше всего. В створ ворот голландцев он пробил 5 раз, но ни разу не забил. Это худший показатель результативности для всех нападающих в истории турнира, которые участвовали в финале ЧМ и хоть раз пробили по воротам соперника.

После финала Вилью спросили о двух матчах (полуфинале и решающей встрече) без голов, но он абсолютно спокойно ответил: «Больше, чем своим голам, я рад победам Испании. Это фантастический турнир. А я рад, что забил столько же мячей, сколько и легенды современного футбола».

Испания-2010 – это сплошные суперзвезды

Возьмем Голландию, дошедшую до финала ЧМ. В ней было много классных игроков, которые не вышли на топовый уровень: Элиа, Афеллай, Бабель. У Германии такая же история: Бадштубер, Марин, Таски.

У Испании таких игроков просто не было. Весь состав сборной делился на тех, кто играл в топовых командах, и тех, кто выступал за более-менее середняков, но почти никогда не буксовал в игровом плане. Игроков из второй группы – меньшинство. Из 23 заявленных всего двое: Капдевила и Марчена. Но и они стали локальными легендами: первый – для «Депортиво» и «Вильярреала», второй – для «Валенсии».

Что стало с тем составом

Среди тех, кто был в заявке Испании, есть играющие до сих пор: Бускетс, Вилья, Касильяс, Пике, Рамос, Иньеста, Педро, Фабрегас, Навас, Сильва, Льоренте, Мартинес, Мата, Альбиоль, Рейна.

Немного фактов о тех, кто уже завершил игровую карьеру:

1. Хаби Алонсо. Получил тренерскую лицензию, теперь работает в «Реал Сосьедад Б».

2. Хоан Капдевила. В июне получил тренерскую лицензию, пока без работы.

3. Карлес Пуйоль. Агент, бизнесмен, хочет тренировать детей в «Барселоне».

4. Фернандо Торрес. Недавно завершил карьеру. Пока не рассказывал о планах на будущее.

5. Хави. Главный тренер «Аль-Садд».

6. Карлос Марчена. Был в штабе сборной Испании на ЧМ-2018. Сейчас ходит на спортивные программы и разговаривает о футболе.

7. Альваро Арбелоа. Еще один бывший игрок, который сейчас учится на тренера.

8. Виктор Вальдес. Недавно ему предложили две тренерских должности: в «Барселоне B» и «Хувениле».

А еще та Испания – самая романтичная история турнира

О романе Икера Касильяса и журналистки Сары Карбонеро все знали еще до начала турнира. Девушку, работавшую во время матча со Швейцарией, журналисты из BBC и Times обвиняли в том, что она сбивает кипера и мешает ему делать работу хорошо. В Испании не поддержали хейт, но Telecinco на всякий случай убрал ее из всех эфиров с матчей сборной.

Все изменилось после финала. Карбонеро интервьюировала Касильяса, который уже победил на чемпионате мира. Журналистка задала ему пару вопросов по его впечатлениям от победы, предложила поговорить по игре, но Икер отказался и в ответ поцеловал Карбонеро. На заднем фоне в видео – аплодисменты. Этим чувствам радовались король Филипп и королева Летисия, действующие испанские монархи.

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