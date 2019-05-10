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    В Испании странный конфликт. Сборная обвиняет Adidas и пытается разорвать долгосрочный контракт


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 11:12
    Говорят, что производителю не хватает законности.

    Сборная Испании и Adidas сотрудничают с 1981 года. На срок действия этого соглашения пришлось три международных трофея подряд (Евро, ЧМ, Евро) и куча громких побед.

    Нет ничего удивительного, что в 2015-м стороны подписали долгосрочный контракт сразу на 11 лет. По прогнозам, Adidas должны были делать форму для Испании до ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Но не срослось: вчера испанцы выпустили жесткое заявление, где разбомбили своего многолетнего партнера и объявили о поиске нового.

    Что в заявлении?

    Главное обвинение испанской сборной – несоответствие Adidas «минимальным требованиям законности, прозрачности и справедливости». Здесь же указано, что федерация немедленно начинает поиски нового технического партнера и приглашает другие бренды отправить заявку на поставку экипировки.

    В заявлении есть одна странность: с одной стороны, кажется, что оно сделано в срочном порядке, так как федерация только начинает общаться с другими брендами. С другой – в конце заявления подчеркивается, что компромисс с Adidas не был найден после нескольких месяцев переговоров. Похоже, контакты с другими компаниями все-таки были, но об этом позже.

    В Adidas выпустили ответное заявление, где тоже не было подробностей конфликта. Зато немецкая фирма отказалась разрывать контракт и отметила, что планирует доработать его до конца.

    «Обе организации в 2015 году продлили соглашение до 31 декабря 2026 года. Контракт был заключен обеими сторонами по-дружески, и нет никаких оснований оправдывать решение, которое намеревается предложить RFEF. Adidas выражает намерение сохранить соглашение подписанным до конца согласованного периода и, в случае необходимости, примет необходимые меры для защиты своих прав», – говорится в заявлении.

    Сборная Испании вела переговоры с Inditex

    Inditex – испанская компания, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho. Несмотря на то, что Inditex не занимается спортивной экипировкой, президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес был очень заинтересован в этом контракте.

    По сообщениям As, Рубиалес предлагал Inditex эксклюзивную сделку, по которой на каждый матч команда выйдет в форме с новым брендом. Таким образом Inditex смогла бы продвигать все свои торговые марки одновременно.

    Inditex в ответ заявили, что для подписания контракта им необходимо исследовать рынок, что может занять около 3 лет.

    As пишет, что главная претензия испанцев к Adidas – сумма контракта. Немецкий бренд платит сборной около 10 миллионов евро в год, хотя их контракт со сборной Германии рассчитан на 50 миллионов.

    К Adidas уже были претензии за форму Испании

    Они касаются формы, в которой команда играла на ЧМ-2018 (на фото выше). Там, помимо красного и желтого, внезапно появился фиолетовый цвет, из-за чего форма стала похожа на флаг Второй Испанской Республики, к которой в стране до сих пор неоднозначное отношение.

    «Бойкотируйте республиканскую форму. Испания – монархия, а не республика», – приводит мнение болельщиков The Local.

    Официально Adidas заявлял, что третий цвет на футболке – синий, а не фиолетовый. И едва ли это могло стать причиной нынешнего конфликта: в форме с фиолетовым цветом Испания играет уже почти два года, а в ближайшее время национальной команде в любом случае нужно будет представить новую футболку на Евро-2020.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1621

      swot1205 40 минут назад

      М-да, странно как-то все

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