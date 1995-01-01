Зидан уже почти два месяца в «Реале». Что изменилось?

Вернул Иско, воскресил Бензема, договорился с Азаром.

Зинедин Зидан вернулся в «Реал» 11 марта. С тех пор про «Мадрид» почти ничего не слышно: из-за громких матчей в ЛЧ и битв за чемпионство в европейских лигах тяжело уследить за тем, как француз готовит свой клуб к новому сезону. Между тем, Зидан уже многое изменил в «Реале».

Вернул Иско в состав

Испанец потерял место в основе еще после поражения от «Барселоны». Не мартовского, после которого сняли Солари, а октябрьского – когда в команде работал Лопетеги.

После этого в «Реал» пришел Солари, который не ставил Иско в основной состав. При нем полузащитник вышел на поле с первой минуты лишь один раз: в матче с ЦСКА, который «Реал» проиграл со счетом 3:0.

Первое заметное решение Зидана – возвращение Иско. Полузащитник с большим желанием вернулся к работе, и уже в первых двух матчах забил столько же (два гола), сколько за весь сезон до этого.

По слухам, из-за Иско Зидан уже поругался с руководством клуба. Менеджеры хотят продать испанца, ожидая, что он будет дешеветь в цене, а Зидан видит в нем игрока основы. Пока идут споры, Иско продолжает приносить удачу: во всех матчах при Зидане, в которых он вышел в старте, «Мадрид» не проигрывал.

Выбрал Азара вместо Неймара

Летняя трансферная кампания «Реала» широко обсуждалась еще до прихода Зидана. Основным кандидатом был Неймар. Бразилец смог выйти из тени Месси, уйдя в «ПСЖ», но остался без евротрофеев: «Париж» в очередной раз подряд не добрался даже до полуфинала.

Переход в «Реал» казался выгодным для обеих сторон: в «Мадриде» снова появится звездный лидер вместо Криштиану, а Неймар сможет побороться за ЛЧ и «Золотой мяч». Но Зидан сразу забраковал кандидатуру бразильца.

Теперь главная цель – Эден Азар. По слухам, бельгиец уже согласовал личный контракт, а о переходе объявят в конце мая. Кстати, у «Челси» этим летом трансферный бан, поэтому цена за Азара огромная – 140 миллионов.

Другая кандидатура – Килиан Мбаппе. Зидан рассказал в интервью, что хотел бы поработать с соотечественником, но здесь информация намного менее конкретная. Да и сам Мбаппе признался, что будет смотреть матчи «Реала» только как поклонник.

Начал варьировать тактику

Да, именно начал, потому что при Солари тактика была максимально примитивной. Аргентинец играл по схеме 4-3-3, а в атаке у него действовали Винисиус, Васкес (Бэйл) и Бензема.

Зидан тоже предпочитает 4-3-3, но уже несколько раз француз пробовал и другие схемы. В первом же матче с «Сельтой» «Реал» перешел на 4-2-3-1, где Бензема играл центрфорварда.

А главный эксперимент – в матче с «Райо». Там Зидан впервые отказался от флангов и сделал 4-2-2-2. Правда, решение это было скорее вынужденное: в матче не мог играть Бензема из-за травмы. И результат в итоге был не лучший – поражение 0:1.

Кстати, что касается Бензема, то после возвращения Зидана форвард по-настоящему раскрылся. Мы посвятили этому отдельный материал.

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Проиграл два матча, но выполнил задачу

С Зиданом «Реал» уже сыграл 8 матчей, но выиграл только половину. Два неожиданных поражения – в матчах с «Валенсией» и «Райо».

Особенно печальная статистика – «Реал» впервые при Зидане не забил в двух матчах подряд (с «Хетафе» и «Райо»). Здесь у Зидана есть оправдание: травмы Винисиуса и Бензема, а также конфликт Бэйла со всем миром вокруг, сильно ослабили атаку «Мадрида». Но сам француз очень недоволен.

«Я бы хотел, чтобы сезон закончился как можно быстрее, но остались еще три игры, и мы должны еще что-то сделать. Не можем завершить сезон Примеры вот так. Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так», – разносил Зидан после матча.

Но главная цель на этот сезон все-таки выполнена. С попаданием в ЛЧ Зидан разобрался – отставание от четвертого «Хетафе» десять очков. Достать «Атлетико» на втором месте тоже будет тяжело – девять очков при трех матчах до конца сезона.

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Про успехи Зидана в «Реале» пока мало слышно, но мы все знаем, что это ненадолго. Ведь Флорентино Перес никогда не смирится с тем тотальным доминированием «Барселоны», которое было в этом сезоне.

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