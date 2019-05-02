Marca: «Реал» может объявить о трансфере Азара 19 мая

Вингер «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб может объявить о трансфере бельгийца 19 мая – в этот день команда официально завершит сезон домашним матчем с «Бетисом».

Однако если «Челси» выйдет в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, то о переходе Азара «Реал» сообщит позднее.

Сливочные не хотят в преддверии решающего матча портить атмосферу в лондонской команде новостью об уходе их главной звезды.

Кроме того, пока окончательно не согласована сумма сделки. «Челси» требует 140 миллионов евро, а «Реал» пытается снизить стоимость игрока.