Marca: «Реал» может объявить о трансфере Азара 19 мая

уже требуют 140? или раньше просто в фунтах писали)?) да ну нафиг, дорого слишком. Азар конечно погоды не испортит уж точно. Но что делать с вини, асенсио, бэйла продавать надо нафиг
Вингер «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб может объявить о трансфере бельгийца 19 мая – в этот день команда официально завершит сезон домашним матчем с «Бетисом».
Однако если «Челси» выйдет в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, то о переходе Азара «Реал» сообщит позднее.
Сливочные не хотят в преддверии решающего матча портить атмосферу в лондонской команде новостью об уходе их главной звезды.
Кроме того, пока окончательно не согласована сумма сделки. «Челси» требует 140 миллионов евро, а «Реал» пытается снизить стоимость игрока.