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    Marca: «Реал» может объявить о трансфере Азара 19 мая

    Вингер «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca.

    По информации источника, мадридский клуб может объявить о трансфере бельгийца 19 мая – в этот день команда официально завершит сезон домашним матчем с «Бетисом».

    Однако если «Челси» выйдет в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, то о переходе Азара «Реал» сообщит позднее.

    Сливочные не хотят в преддверии решающего матча портить атмосферу в лондонской команде новостью об уходе их главной звезды.

    Кроме того, пока окончательно не согласована сумма сделки. «Челси» требует 140 миллионов евро, а «Реал» пытается снизить стоимость игрока.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7773

      DeStar 24 минуты назад

      уже требуют 140? или раньше просто в фунтах писали)?) да ну нафиг, дорого слишком. Азар конечно погоды не испортит уж точно. Но что делать с вини, асенсио, бэйла продавать надо нафиг

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