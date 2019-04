У тренера «Севильи» рак крови. Но он продолжает работать и побеждать

Несколько недель назад «Севилья» уволила Пабло Мачина с поста главного тренера. Руководство не устраивали результаты команды – на тот момент «Севилья» вылетела из Лиги Европы и занимала шестое место в чемпионате.

Временно исполняющим обязанности назначили спортивного директора клуба Хоакина Капарроса. Это его третье пришествие в «Севилью» в качестве тренера.

После увольнения Мачина «Севилья» провела четыре матча под руководством Капарроса: три победы, одно поражение. После гостевого матча с «Вальядолидом» (2:0) Капаррос заявил о серьeзных проблемах со здоровьем. У него обнаружили рак крови.

«У меня хронический лейкоз. Болезнь выявили на ранней стадии, так что я могу жить нормальной жизнью. Это не мешает моей работе, я хочу продолжать еe. И практически никак не влияет на уклад моей жизни. Благодарю руководство и игроков за поддержку и возможность наслаждаться тренерской деятельностью. Я полон решимости как никогда. Больше не хочу говорить на эту тему», – сказал Хоакин на послематчевой пресс-конференции.

