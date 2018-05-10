У тренера «Севильи» рак крови. Но он продолжает работать и побеждать

Начал тренировать в 26, раскрыл Рамоса, не боится болезни.

В «Севилье» опять заболел тренер

Несколько недель назад «Севилья» уволила Пабло Мачина с поста главного тренера. Руководство не устраивали результаты команды – на тот момент «Севилья» вылетела из Лиги Европы и занимала шестое место в чемпионате.

Временно исполняющим обязанности назначили спортивного директора клуба Хоакина Капарроса. Это его третье пришествие в «Севилью» в качестве тренера.

После увольнения Мачина «Севилья» провела четыре матча под руководством Капарроса: три победы, одно поражение. После гостевого матча с «Вальядолидом» (2:0) Капаррос заявил о серьeзных проблемах со здоровьем. У него обнаружили рак крови.

«У меня хронический лейкоз. Болезнь выявили на ранней стадии, так что я могу жить нормальной жизнью. Это не мешает моей работе, я хочу продолжать еe. И практически никак не влияет на уклад моей жизни. Благодарю руководство и игроков за поддержку и возможность наслаждаться тренерской деятельностью. Я полон решимости как никогда. Больше не хочу говорить на эту тему», – сказал Хоакин на послематчевой пресс-конференции.

In today's post-match conference, Joaquín Caparrós has confirmed that doctors have diagnosed him with a chronic leukemia. pic.twitter.com/cFuI6Y2WH2 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 7 апреля 2019 г.

Капаррос – второй тренер «Севильи» за последние два года, который борется с раком. В 2017 команду тренировал Эдуардо Бериццо, у него был рак простаты. Об этом, как писали испанские газеты, он заявил в перерыве матча с «Ливерпулем», когда «Севилья» проигрывала 0:3. После перерыва случился камбэк – футболисты вдохновились речью тренера и отыграли три гола.

В декабре Бериццо уволили из-за плохих результатов, а спустя год он рассказал, что полностью победил болезнь.

Чем знаменит Капаррос?

Каппарос воспитывался в академии мадридского «Реала», но карьера футболиста у него не задалась – не хватало таланта. В 26 лет Хоакин решил стать тренером. Но и в новой профессии его ждали трудности – испанец поменял 8 клубов за 15 лет, все они были любительскими. Первый успех случился в 1996 году, когда он сумел вывести «Рекреативо» во второй испанский дивизион.

В 2000 году Капарроса пригласили в «Севилью». Тогда это была проблемная команда с большими финансовыми проблемами. И Хоакин стал одним из тех, из-за кого сейчас клуб занимает высокие места в Примере и высоко котируется в еврокубках. Когда он пришeл, «Севилья» играла в Сегунде. Тренер в первом же сезоне вывел команду в высшую лигу.

Хоакин отработал в «Севилье» пять лет – это самый длительный срок его пребывания в одном клубе. Под руководством Капаросса заиграли будущие звeзды: Карлос Марчена, Хосе Антонио Рейес и Серхио Рамос.

Хоакин высоко оценил Серхио, когда тому было 16 лет: «У меня есть фантастический парень. Ему только что исполнилось 16, но у него душа ветерана; у него невероятные способности».

К 2005 году Капаррос стал одним из самых высокооплачиваемых и почитаемых тренеров в испанском футболе. На пике он решил покинуть «Севилью». Самая вероятная версия ухода – недовольство собственными результатами. После этого он скитался по небольшим испанским командам, но ни с одной не сумел добиться успеха.

Вернулся для побед

В апреле 2018 «Севилья» уволила Винченцо Монтеллу. Капарроса призвали спасать ситуацию. Спустя 13 лет Хокаин вернулся в клуб и согласился доработать остаток сезона бесплатно.

Ситуация в команде изменилась: прервалась беспроигрышная серия, были одержаны важные победы. Когда после нескольких удачных матчей журналисты спросили, готов ли Капаррос остаться на должности тренера и в следующем сезоне, он ответил: «В футболе ты можешь пройти путь от шлюхи до монашки за пять минут. Сейчас я думаю только об оставшихся матчах».

В итоге «Севилья» финишировала лишь седьмой. Летом команда пригласила Пабло Мачина, а Капаррос занял место спортивного директора клуба. Теперь ему снова нужно бороться за попадание в еврокубки уже в качестве тренера. Пока «Севилья» идет пятой, но отстает от «Хетафе» всего на одно очко.

Прямо сейчас у Капарроса высокие шансы на успех по всем направлениям.

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