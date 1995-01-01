Черышев привык к «Валенсии» и прогрессирует. Участвует в лучших контратаках Примеры

Побитые рекорды, борьба за ЛЧ, ничьи.

Зинедин Зидан потерпел первое поражение после возвращения в «Реал». Француз выставил оптимальный состав, но и этого не хватило – «Валенсия» полностью доминировала и создала в два раза больше голевых моментов.

Команда продлила беспроигрышную серию до 17 матчей и побила собственный рекорд. Даже с такими результатами у «Валенсии» получается очень странный сезон.

Идеальная игра с Марселино

История современной «Валенсии» началась перед сезоном-17/18 с назначением Марселино Тораля. До этого испанец успешно работал в «Вильярреале» (попадания в четвeрку, полуфинал Лиги Европы), но оттуда его уволили из-за конфликта с руководством.

После очередного провального сезона «Валенсия» пригласила Марселино и приняла одно из лучших решений за последние годы. Тораль принял команду с большим количеством проблем. На тот момент «Валенсия» два сезона подряд финишировала на 12 месте и называлась «кладбищем тренеров».

Марселино быстро изменил команду и уже в первом сезоне «Валенсия» сверкала его фирменным почерком. Испанец перестроил команду на любимую схему 4-4-2, наиболее удобную для контратакующего стиля. Попросил руководство купить недостающие детали для его механизма. Так, пришeл отбирающий опорник (Коклен), пасующий центральный защитника (Габриэль) и взрывной вингер (Гедеш).

Испанец намеренно отказался от владения, хотя его предшественники поголовно старались привить команде свою «тики-таку». Марселино не раз признавался, что ему нравится, когда его команда вылетает в контратаку и пасует только вперeд: «Мне скучно смотреть на команды с 80% владения мячом и тремя ударами в створ».

В том сезоне «Валенсия» финишировала четвeртой, отстав от «Реала» всего на 3 очка. По итогам той кампании Марселино признали лучшим тренером сезона, а эксперты и конкуренты называли «Валенсию» лучшей контратакующей командой мира. Хвалил даже Эрнесто Вальверде.

Долго не побеждали

Перед началом текущего сезона «Валенсия» не потеряла ни одного из важных футболистов и только усилилась Вассом и Гамейро. Команда провела полноценную предсезонную подготовку. После удачного сезона от них ждали продолжения мощных выступлений.

Но в первых 5 турах команда 5 раз сыграла вничью. Впервые в сезоне победила только в 7-м матче чемпионата. После первых 15 туров «Валенсия» занимала 15-е место в таблице.

Разумеется, Марселино оказался под огромным давлением. В январе пошли слухи об увольнении Тораля. Испанец быстро отреагировал: «Не боюсь своего увольнения. Нам не везет почти в каждом матче, это бьет по коллективу. Нам нужно показать, что «Валенсия» имеет потенциал побеждать».

После этих слов команда ни разу не проиграла ни в чемпионате, ни в кубке, вышла в четвертьфинал Лиги Европы и поднялась на четвeртое место в лиге. Ничейных результатов набралось уже 16.

Марселино не лукавил, когда говорил, что его команде не везeт практически в каждом матче. «Валенсия» создавала моменты на уровне команд первой четвeрки, но катастрофически плохо их реализовывала – это как раз то, на что тренер практически не влияет. Сейчас «Валенсия» вторая команда чемпионата по разнице созданных и допущенных моментов после «Барселоны».

Ничейную серию «Валенсии» действительно сложно объяснить. Даже у самого тренера нет вразумительных аргументов на этот счeт: «Я был профессиональным тренером в течение 15 лет и никогда ранее не играл столько матчей вничью. Порой в футболе бывают необъяснимые ситуации, когда мяч просто не хочет идти в ворота. Мы 9 раз сыграли вничью дома, хотя в большинстве игр заслуживали победы с крупным счетом. Хотел бы я, чтобы у меня было объяснение»

Несмотря на весь негатив, «Валенсия» в этом сезоне создала больше всех моментов в Примере в контратаках. А моментов допущенных у своих ворот после контратак меньше только у «Реала». То есть команда Тораля – лучшая в лиге в переходных фазах. Помогает наличие Гедеша и Родриго, которые классно отыграли матч с «Реалом».

twit text — LaLiga (@LaLiga) 3 апреля 2019 г.

Черышев тоже освоился в системе

Первую половину сезона Денис провалил. За весь 2018 год россиянин не отметился ни одним голевым действием. Вплоть до января каждое появление Черышева в стартовом составе воспринималось болельщиками агрессивно. Его освистывали на «Месталье» и вымещали на нeм злость за результаты всей команды.

Зимой Денис оправился от травмы, набрал форму и закрепился в основе. За последние 4 месяца он отметился 8 голевыми действиями. Россиянин выигрывает конкуренцию у Гедеша и играет важную роль в построениях Тораля.

Ещe в сезоне 14/15 Марселино взял Дениса в аренду в «Вильярреал». Тогда россиянин провел лучший сезон в карьере, забив в нeм 7 голов. Именно по настоянию испанца Черышев полноценно перешeл в «Вильярреал» в 2016-м, но продолжить совместную работу у них не вышло – Тораль ушeл.

В «Валенсии» они снова встретились. Когда тренер и игрок оказались под большим давлением , испанец вступился за Дениса: «Я очень доволен его профессиональными и человеческими качествами. Черышев не просто вингер. Он играет немного иную роль».

Под «немного иной ролью» Марселино имеет в виду то, что Дениса нельзя назвать классическим вингером. Черышев не очень хорош в оборонительных действиях, но и недостаточно приспособлен к позиции нападающего. Поэтому, чтобы раскрыть его лучшие качества и скрыть недостатки, к Денису нужен особый подход. Найти его получалось только у двух специалистов: Черчесова и Тораля.

Вообще, Марселино знает Черышева очень давно. Испанец тренировал дубль «Спортинга», когда в основной команде играл отец Дениса – Дмитрий Черышев. Когда испанца хотели уличить в том, что он берeт россиянина в свои команды по блату, он ответил: «Я следил бы за развитием карьеры Дениса столь же внимательно, даже если бы впервые увидел его уже в качестве игрока дубля «Реала». То, что я знаю Дениса с малых лет и то, что он играет в моих командах – просто совпадение».

Что дальше?

Сейчас «Валенсия» занимает пятое место в чемпионате и отстаeт всего на одно очко от сенсационного «Хетафе». Осталось сыграть 8 матчей – из них 3 с командами подвала таблицы и всего 1 с топом («Атлетико»). Попадание в Лигу чемпионов очень близко, а учитывая набранную командой форму, кажется неизбежным.

В 1/4 Лиги Европы в соперниках «Вильярреал», который борется за выживание в Примере и уже в матче с «Зенитом» ротированным составом намекал, что для него еврокубки сейчас не так важны.

У «Валенсии» есть хорошие шансы для идеального окончания всех странностей. А у Марселино большие шансы стать первым тренером со времeн Эмери, который продержится в клубе больше двух сезонов.

Актуальные материалы:

В Лигу чемпионов рвется «Хетафе», который ненавидит вся Испания

«Реал» презентовал новый «Бернабеу». Там экран как в Краснодаре и крыша как в Питере