«Реал« презентовал новый «Бернабеу». Там экран как в Краснодаре и крыша как в Питере

Перес хочет построить лучший в мире стадион.

Что не так с нынешним «Сантьяго Бернабеу»?

Стадион «Реала» – огромная и современная арена на 80 тысяч зрителей. Последняя реконструкция «Бернабеу» была относительно недавно, в 2001 году, и по качеству стадион однозначно входит в число лучших стадионов мира.

Мы почитали отзывы посетителей «Сантьяго Бернабеу» за последний год и вообще не нашли в них никакого негатива. Туристы, хоть и жалуются на цены (что поделать, зарплаты в Испании выше наших), в основном восхищаются архитектурой и атмосферой на легендарном стадионе. Вместимость – тоже отличная. «Реал», конечно, мог бы собрать и больше болельщиков на принципиальных матчах, но современный тренд – делать акцент на качестве и комфорте стадиона, а не на количестве зрителей.

Почему же тогда «Реал» вообще заговорил о реконструкции? Ответ очень прост, если вы знаете президента клуба Флорентино Переса. «Сантьяго Бернабеу» – не лучший стадион в мире, и это факт. А Перес всегда старался создать «Реалу» репутацию лидирующего клуба в мире по всем параметрам.

Особой проблемой для президента «Реала» стало строительство нового стадиона мадридского «Атлетико». Стадион получился настолько хорошим, что у «Бернабеу» осталось лишь два преимущества – богатая история и расположение ближе к центру Мадрида (карта всех мадридских клубов – ниже). Перес решил сохранить основные достоинства своего стадиона и подтянуть все остальное.

«Новый стадион станет ключевым объектом Мадрида, он будет лучшим в мире», – сказал президент «Реала» на сегодняшней презентации нового стадиона. Нет сомнений, что реконструкция задумывалась только с этой целью.

Крыша, большой экран и много магазинов

На стадионе в Мадриде будет сразу несколько крутых вещей, о которых стоит рассказать. Хотя для Испании многие из них являются чем-то революционным, в России многое из этого уже применяется, пусть и на разных стадионах.

• Раздвижная крыша. У нас подобная конструкция есть на «Газпром Арене», но, вообще говоря, стадионы с крышей есть и у более скромных клубов. Например, у «Витесса» из Голландии, который возглавляет Леонид Слуцкий, или на стадионе «Астаны», где совсем недавно играла сборная России.

Но испанским клубам раздвижная крыша не особо нужна. В России эта технология позволяет проводить зимние матчи при комфортной температуре, в то время как в Мадриде даже зимой температура редко опускается ниже нуля. Но сомнений в том, что это сильно повысит комфорт для зрителей, нет.

• Экран на 360 градусов. По идее, это будет напоминать то решение, которое есть в «Краснодаре». Панорамный экран за трибунами, который будет видно с любой точки стадиона.

Единственный вопрос – как это будет смотреться на таком большом стадионе? Стадион «Краснодара» в два с лишним раза меньше по вместимости. Насколько хорошо этот экран будет видно на 80-тысячном стадионе? Пока мы можем лишь гадать на основе небольшого видео из твиттера клуба.

• «Реал» за свой счет благоустроит территорию рядом со стадионом. Говорят, там будет небольшой парк. «Тот, кто имеет много денег, должен делиться», – поясняет мэр Мадрида Мануэла Кармена.

Пока тяжело представить, как это будет выглядеть. Стадион «Реала» расположен в достаточно плотной застройке, где почти нет пространства для благоустройства. На фото с презентации парковая зона выглядела так.

• Там будет много кафе, магазинов и других развлечений. На некоторых рендерах новый стадион больше похож на торговый центр, чем на футбольный стадион. Судя по всему, там действительно будет чем заняться перед матчем.

Например, «Реал» подготовит киберспортивную зону, где будут проводиться соревнования в футбольных симуляторах. Весьма вероятно, что и обычные болельщики смогут поиграть в приставку перед матчем.

Когда построят стадион?

Предполагаемый год открытия нового «Бернабеу» – 2023-й. К началу реконструкции должны приступить уже в этом году.

Сразу возникает вопрос: а где будет играть «Реал» все эти четыре года? Официально это никак не комментировалось, но похоже, что реконструкция не потребует масштабного сноса помещений. Таким образом, «Реал» вполне может играть на своем стадионе, пока вокруг достраивают его новую, более современную часть.

Именно так, например, планирует поступить «Барселона», которая тоже в ближайшее время обновит стадион. Каталонцы не планируют добавлять закрывающуюся крышу или панорамный экран, но зато увеличат вместимость стадиона до 105 тысяч человек. Как и в случае с реконструкцией стадиона «Реала», проект планируется завершить к 2023-му году.

Все рендеры «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции: