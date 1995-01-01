«Матчи на «Бернабеу» считаются за секс?». Жерар Пике всю жизнь троллит «Реал»

В сборной Испании ему было тяжело.

Никто не помнит, с чего все началось. Кажется, противостояние «Барсы» и «Реала» всегда было неразрывно связано с шутками, троллингом и претензиями Жерара Пике в адрес мадридского клуба.

«У нас есть группа в WhatsApp со всеми игроками «Барсы» и некоторыми бывшими игроками. Иногда мы добавляем туда мадридских журналистов, — например, [главного редактора мадридской секции газеты Diario AS Томаса] Ронсеро — шлем им смайлики свиней и выгоняем из группы», — рассказывает Пике в вечернем ток-шоу La Resistencia.

Шутит он или нет — неважно. Жерар Пике — один из немногих футболистов, который открыто выражает неприязнь к футболистам команды-соперника. Вот, что еще он сказал про «Мадрид» за последнее время:

У Пике спросили, как часто он занимался сексом в этом месяце. «Те разы на «Бернабеу» считаются?» — парировал защитник.

Несколько месяцев назад Пике создал чат для игроков сборной Испании, выступающих за «Барсу» и «Реал». « Все, что мы там делаем — это поливаем клубы друг друга дерьмом . Мы как маленькие дети».

. Мы как маленькие дети». Месяц назад баскетбольная «Барса» обыграла «Реал» с минимальным преимуществом (94:93), а фанаты «Мадрида» обвинили во всем судей. «Хорошо, что в других видах спорта «Реал» не выступает, например, в гандболе или хоккее, иначе они бы и там жаловались на арбитров», — троллит Пике.

Плюс ко всему, Пике — активный сторонник независимости Каталонии. Из сборной Испании он в итоге ушел, а на днях играл за каталонцев в товарищеском матче с Венесуэлой.

«Пике думает о великом «Реале» даже когда играет с другими клубами»

Перед тем, как рассказывать историю противостояния Пике с болельщиками «Реала», важно обратить внимание на одну вещь: далеко не всех футболистов «Барсы» ненавидят в Мадриде. Можно вспомнить Хави, Иньесту или Пуйоля: каждого из них встречали аплодисментами в Мадриде даже на очных матчах двух клубов.

У Пике же все не заладилось с самого начала. Он перешел в «Барсу» в 2008-м году, и в первом же сезоне стал героем своей команды в Класико в Мадриде. Тогда каталонцы победили 6:2, а Пике забил последний гол в ворота «Реала». Многие болельщики «Реала» посчитали, что футболист своим празднованием пытался унизить соперника. Вы можете сами оценить, есть ли дизреспект в его праздновании (мы его не заметили), но факт есть факт — отношения Пике с «Реалом» испортились навсегда.

Неожиданное развитие событий случилось не так давно, в 2015-м году. Тогда «Барса» играла с «Севильей» в Суперкубке УЕФА и выиграла со счетом 5:4. «Давайте парни, отпразднуем как следует», — кричал Пике в камеру. «Пусть эти *** из Мадрида увидят, как мы радуемся победе».

Пике ответил легендарный футболист «Мадрида» Маноло Санчис, выступавший за команду с 1983-го по 2001-й год. «Как же велик мадридский «Реал», что соперники думают только о нем, когда играют в совершенно другом матче», — написал он в твиттере.

«Свист на матчах сборной? Для меня это симфония»

Это было неизбежно: если до определенного момента болельщики «Реала» были готовы терпеть Пике, пока он защищал цвета сборной, то после шутки в адрес Криштиану Роналду, который закатил вечеринку после поражения от «Атлетико» в 2015-м, каталонца стали освистывать на каждом матче сборной.

Пике собрал пресс-конференцию, чтобы обратиться к фанатам. Если вы думаете, что он хотел за что-то извиниться, то вы не знаете Пике: «Когда болельщики на «Сантьяго Бернабеу» освистывают игроков «Барселоны», для меня это звучит, как симфония».

А потом еще больше развил скандал и сказал, что и дальше будет болеть против «Реала».

«Сожалений о сказанных словах у меня нет. Я смотрел матч между «Реалом» и «Ювентусом» в футболке Буффона и хотел, чтобы мадридская команда проиграла. Меняться в этом отношении не собираюсь. Перед матчем «Реала» с «Атлетико» я сказал Касильясу: «Надеюсь, ты пропустишь четыре». Он так и сделал, и мы до сих пор со смехом вспоминаем ту фразу».

Тогда Пике был уверен, что карьеру в сборной не закончит. Это все-таки произошло, но уже в 2018-м году после провального для Испании ЧМ. «Очевидно, что за «Барселону» в течение сезона я играю лучше после ухода из сборной», — говорит Пике. И добавляет, что с неприязнью фанатов «Реала» его решение не связано: «Я тогда все объяснял, а кто не понял, тот уже не поймет».

Пике часто спорит с Рамосом, но на матчах сборной все было иначе

Весь троллинг Пике не мог оставить без внимания капитан «Реала» Рамос. Серхио — воспитанник «Севильи», но у всех ассоциируется именно с «Мадридом», за который играет почти 14 лет.

«Я бы удивился, если бы что-то подобное писал Лео Месси. Но мы уже давно знаем, что Пике живет в каком-то своем мире, где все строят заговоры против него», — сказал Рамос в интервью год назад. «Ему следовало бы брать пример с Хави или Рауля, а еще носить почаще белое, этот цвет ему идет.

Рамос не стеснялся троллить Пике и в сборной. Когда журналист попросил Пике ответить на вопрос по-каталански, Рамос вмешался: «а по-андалусийски вы поговорить не хотите?». Но когда болельщики Испании начали освистывать Жерара, именно футболист «Реала» защищал его сильнее всех.

«Наши отношения с Рамосом сразу были достаточно холодными. Мы кидаемся друг в друга камнями в прессе, но каждый раз, когда мы видимся после этого — мы обнимаемся», — говорит Пике.

Жерар Пике — один из главных троллей в современном футболе. Но, кажется, самую главную шутку с ним сыграла судьба еще до его рождения. Вторая фамилия Жерара Пике — Бернабеу.

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