«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов

Первый за 15 лет титул без Иньесты, Месси – десятикратный чемпион.

• Для победы в чемпионате «Барселоне» хватило 25 побед и восьми ничьих. Каталонцы проиграли пока лишь дважды, оба раза прошлой осенью – «Леганесу» 1:2 в сентябре и «Бетису» 3:4 в ноябре.

• У «Барсы» не самая крепкая оборона (32 пропущенных гола), есть три клуба, которые пропустили меньше. Но по атаке никто и близко не сравнится – 86 забитых мячей, а ближайший преследователь – «Реал» с 59. А 85 – это чуть меньше, чем, например у идущих на втором и шестом месте «Атлетико» и «Валенсии» вместе (92). Оно и понятно: семь крупных побед, а также восемь матчей, в которых «Барса» забивала четыре гола и больше.

• Осенью «Барселона» угодила в неприятный отрезок, набрав за четыре игры с «Жироной», «Леганесом», «Атлетиком» и «Валенсией» всего лишь три очка. Зато было восемь побед подряд с декабря по февраль. Вообще, со 2 декабря «Барса» ни разу не проиграла, она в 21 матчах всего четырежды теряла очки.

• C главными соперниками из Мадрида «Барса» разобралась по-деловому, из четырех матчей с «Реалом» и «Атлетико» не выиграла только в одном. Сначала был разгромлен «Реал» (5:1), потом последовала ничья с «Атлетико» (1:1), а во втором круге – две сухие победы, соответственно 1:0 и 2:0. «Севилье» и вовсе закатили восемь голов (4:2, 4:2), не оставили шансов сопернику по дерби (4:0 и 2:0 над «Эспаньолом»).

• Пара суперфорвардов Месси-Суарес забила на двоих 55 голов (34+21). В тройку лучших удалось забраться Дембеле (восемь мячей). Всего в составе «Барселоны» в чемпионате отличились 13 человек, почти треть из них – защитники (Пике, Лангле, Семеду, Альба).

• Месси – еще и лучший ассистент (15 голевых пасов), второй по ассистам – Альба (10).

• «Барселона» – лучшая в лиге по процентам владения мячом и точности передач. «Реал» чаще «Барсы» бьет, но по ударам в створ каталонцы лучше. Кроме того, игроки «Барселоны» реже вступают в отбор и меньше остальных фолят.

• Для триумфа не пришлось тратить много денег. Вернее, тратиться не пришлось вообще. Перед сезоном ушел Иньеста, но клуб накупил игроков на 125 миллионов, однако при этом еще и вышел в плюс, удачно продав несколько футболистов. Всего же – затрат на 129 млн, а доходов – на 134 млн.

• Нынешний титул – 26-й для «Барселоны» в чемпионате Испании, но до «Реала» пока далековато (33). Зато ход хороший – за последние 11 сезонов «Барса» выигрывала трофей восемь раз.

Месси в 10-й раз выиграл чемпионат Испании и добыл свой 35-й трофей, но Дани Алвеса догнать непросто. Еще интересно, что Артуро Видаль стал чемпионом четырех стран – Чили, Италии, Германии и теперь Испании.

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