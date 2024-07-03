Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Катар. Лига звезд
Команды
Лусаил
Родриго
Новости
€ 2,50 млн
Родриго - новости
Лусаил
6 марта 1991 (35), Рио-де-Жанейро
#19 | Нападающий
180 см | 70 кг
Испания | Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Кордоба и Винисиус – в составах Колумбии и Бразилии на матч Кубка Америки
2024.07.03 03:20
Родриго пожаловался на свою роль в «Реале»
2023.10.15 15:00
Фото
«Аль-Райян» купил форварда сборной Испании
2023.07.13 23:24
Десять самых дорогих футболистов планеты по версии CIES
2023.06.06 22:13
«Попытайся в другой раз». Родриго вспомнил, что Модрич сказал Салаху после финала ЛЧ
2022.06.17 12:16
Родриго: «Гол «Челси» – самый важный в моей карьере. Шутим в «Реале», что Модрич – мой отец»
2022.04.13 17:02
9
Гол Родриго «Манчестер Сити» – 800-й испанский в АПЛ
2020.10.04 10:44
Фото
«Лидс» купил за 30 миллионов форварда «Валенсии» Родриго, установив трансферный рекорд клуба
2020.08.29 11:28
«Валенсия» подтвердила уход Родриго в «Лидс»
2020.08.26 01:02
3
COPE: «Валенсия» продаст Родриго в «Лидс» за 30 миллионов
2020.08.25 20:58
2
«Лидс» нацелился на форварда «Валенсии» Родриго
2020.08.21 23:42
«Валенсия» хочет отпустить восемь игроков, чтобы освободить место для молодых талантов
2020.07.15 14:32
3
Mirror: «Арсенал» сделал предложение «Валенсии» по Родриго
2020.04.19 15:41
Marca: «Барселона» готовится купить Бруну Фернандеша и отдать его в аренду в «Валенсию» в обмен на Родриго
2020.01.28 19:31
4
Президент «Барселоны» подтвердил интерес к Родриго из «Валенсии»
2020.01.28 00:37
Игроки «Валенсии» выступили против ухода Родриго, которым интересуется «Барселона»
2020.01.26 15:45
3
Sport.es: «Барселона» готова выплатить «Валенсии» компенсацию, если не выкупит летом Родриго
2020.01.25 10:37
Sport.es: «Барселона» хочет арендовать форварда «Валенсии» Родриго с правом выкупа
2020.01.22 01:50
1
Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг
2020.01.21 21:20
1
Родриго может перейти из «Валенсии» в «Ювентус»
2020.01.03 12:17
1
Родриго: «Мои несколько минут в игре с Швецией стали решающими»
2019.10.16 07:49
AS: Родриго перейдет из «Валенсии» в «Атлетико» за 55 миллионов. Игрок уже вылетел на медосмотр
2019.08.13 17:28
5
Родриго и Парехо могут перейти из «Валенсии» в «Барселону»
2019.05.30 18:21
4
COPE: «Валенсия» продаст Родриго. Прошлым летом игроком интересовался «Реал»
2019.05.28 20:00
2
Родриго: «Арсенал» был намного более эффективен и справедливо вышел в финал»
2019.05.10 08:02
Marca: «Барселона» отложила трансфер Йовича, у каталонцев есть четыре альтернативных варианта усиления атаки
2019.04.13 11:42
5
«Интер» интересуется нападающим «Валенсии» Родриго
2019.03.23 08:25
2
«Барселона» интересуется Родриго из «Валенсии»
2019.03.14 16:53
3
Фото
Автор дубля в ворота «Краснодара» Родриго – претендент на звание лучшего игрока недели ЛЕ
2019.03.08 07:30
1
Родриго за 12 минут оформил дубль в ворота «Краснодара»
2019.03.07 23:55
2
1
2
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+