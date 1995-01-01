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    Sport.es: «Барселона» готова выплатить «Валенсии» компенсацию, если не выкупит летом Родриго

    «Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о трансфере нападающего Родриго.

    По информации Sport.es, каталонский клуб хочет арендовать 28-летнего футболиста, но не соглашается включать в сделку опцию обязательного выкупа игрока.

    Левантийцы, в свою очередь, настаивают на наличии вышеупомянутого пункта в арендном соглашении, желая таким образом гарантировать летом заработок в размере 60 миллионов евро.

    «Барса» на фоне данного требования предложила «Валенсии» компромиссный вариант – денежная компенсация в случае их отказа выкупать контракт форварда.

    • Родриго выступает за «Валенсию» с июля 2014 года.
    • За 5,5 сезонов испанец провел 208 матчей, забил 56 голов и сделал 40 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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