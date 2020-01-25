Sport.es: «Барселона» готова выплатить «Валенсии» компенсацию, если не выкупит летом Родриго

«Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о трансфере нападающего Родриго.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет арендовать 28-летнего футболиста, но не соглашается включать в сделку опцию обязательного выкупа игрока.

Левантийцы, в свою очередь, настаивают на наличии вышеупомянутого пункта в арендном соглашении, желая таким образом гарантировать летом заработок в размере 60 миллионов евро.

«Барса» на фоне данного требования предложила «Валенсии» компромиссный вариант – денежная компенсация в случае их отказа выкупать контракт форварда.