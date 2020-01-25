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  • Sport.es: «Барселона» готова выплатить «Валенсии» компенсацию, если не выкупит летом Родриго

Sport.es: «Барселона» готова выплатить «Валенсии» компенсацию, если не выкупит летом Родриго

25 января 2020, 10:37

«Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о трансфере нападающего Родриго.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет арендовать 28-летнего футболиста, но не соглашается включать в сделку опцию обязательного выкупа игрока.

Левантийцы, в свою очередь, настаивают на наличии вышеупомянутого пункта в арендном соглашении, желая таким образом гарантировать летом заработок в размере 60 миллионов евро.

«Барса» на фоне данного требования предложила «Валенсии» компромиссный вариант – денежная компенсация в случае их отказа выкупать контракт форварда.

  • Родриго выступает за «Валенсию» с июля 2014 года.
  • За 5,5 сезонов испанец провел 208 матчей, забил 56 голов и сделал 40 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Валенсия Родриго
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