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    Родриго: «Мои несколько минут в игре с Швецией стали решающими»

    Нападающий сборной Испании Родриго принес команде ничью в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Швеции (1:1). Форвард «Валенсии» забил в компенсированное время второго тайма, выйдя на замену на 66 минуте.

    «Я остался в запасе, поскольку тренер хотел попробовать разные варианты. Мои несколько минут оказались решающими. Главное, что мы вышли на Евро-2020, теперь у нас будет время на развитие», – считает Родриго.

    • Форвард играет за сборную с 2014 года.
    • С 2014 года Родриго выступает за «Валенсию».
    • Испанцы – чемпионы Евро-2012.

    Источник: УЕФА

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