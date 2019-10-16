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  • Родриго: «Мои несколько минут в игре с Швецией стали решающими»

Родриго: «Мои несколько минут в игре с Швецией стали решающими»

16 октября 2019, 07:49

Нападающий сборной Испании Родриго принес команде ничью в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Швеции (1:1). Форвард «Валенсии» забил в компенсированное время второго тайма, выйдя на замену на 66 минуте.

«Я остался в запасе, поскольку тренер хотел попробовать разные варианты. Мои несколько минут оказались решающими. Главное, что мы вышли на Евро-2020, теперь у нас будет время на развитие», – считает Родриго.

  • Форвард играет за сборную с 2014 года.
  • С 2014 года Родриго выступает за «Валенсию».
  • Испанцы – чемпионы Евро-2012.

Источник: УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Швеция Валенсия Испания Родриго
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