Родриго: «Мои несколько минут в игре с Швецией стали решающими»

Нападающий сборной Испании Родриго принес команде ничью в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Швеции (1:1). Форвард «Валенсии» забил в компенсированное время второго тайма, выйдя на замену на 66 минуте.

«Я остался в запасе, поскольку тренер хотел попробовать разные варианты. Мои несколько минут оказались решающими. Главное, что мы вышли на Евро-2020, теперь у нас будет время на развитие», – считает Родриго.