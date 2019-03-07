Родриго за 12 минут оформил дубль в ворота «Краснодара»

Но один забили. Это уже легче, но рассчитывать на 1:0 дома, весьма опасная затея. А забивать реально некому . Ещё и Игнатьев на бычку полез.
В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром». В первом тайме дублем в ворота россиян отметился форвард Родриго.
Футболист отличился на 12 и 24 минутах. Краснодарцы поразить чужие ворота до перерыва не смогли. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Родриго в текущем сезоне Примеры провел 21 матч, забил пять голов, сделал четыре результативные передачи.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
- «Валенсия» в Примере идет седьмой.