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    Родриго за 12 минут оформил дубль в ворота «Краснодара»

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром». В первом тайме дублем в ворота россиян отметился форвард Родриго.

    Футболист отличился на 12 и 24 минутах. Краснодарцы поразить чужие ворота до перерыва не смогли. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • Родриго в текущем сезоне Примеры провел 21 матч, забил пять голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
    • «Валенсия» в Примере идет седьмой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2019 23:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 8 марта 2019, 00:55

      Но один забили. Это уже легче, но рассчитывать на 1:0 дома, весьма опасная затея. А забивать реально некому . Ещё и Игнатьев на бычку полез.

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 8 марта 2019, 00:21

      Краснодар очухался, хоть играть стали после 25 минуты

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