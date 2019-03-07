Родриго за 12 минут оформил дубль в ворота «Краснодара»

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром». В первом тайме дублем в ворота россиян отметился форвард Родриго.

Футболист отличился на 12 и 24 минутах. Краснодарцы поразить чужие ворота до перерыва не смогли. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.