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  • Marca: «Барселона» готовится купить Бруну Фернандеша и отдать его в аренду в «Валенсию» в обмен на Родриго

Marca: «Барселона» готовится купить Бруну Фернандеша и отдать его в аренду в «Валенсию» в обмен на Родриго

28 января 2020, 19:31
4

«Барселона» намерена перехватить у «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По сведениям Catalan Radio, каталонцы купят португальца за 80 миллионов евро и будут выплачивать сумму в течение нескольких месяцев.

Однако в Барселоне игрок не останется. «Барселона» планирует отдать его в аренду до конца сезона в «Валенсию», а взамен получить оттуда форварда Родриго. Его хотят арендовать с правом выкупа.

Источник: Marca
Испания. Примера Португалия. Примейра Барселона Валенсия Спортинг Родриго Фернандеш Бруну
Комментарии (4)
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dinar7777dinar
1580230766
Епать афера века . Только вот бруну Фернандеш дороже чем этот Родриго и вообще нахрен нужен этот Родриго он в валенсии то забивает по праздникам.
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Barçist
1580234277
Верится с трудом,но идея такая:сейчас нужен нап,а летом уйдут Рак,Видаль,Бускетс стар и будет нужен полузащитник,поэтому берём Фернандеша отдаём до лета в Валенсию набираться опыта в Ла Лиге,до лета же берём Родриго на фланг,Гризманна в центр,Месси справа,Дембеле ,как пойдёт.Если Барто это провернёт-он финансовый гений,там ещё фэйрплэй мешается,но верится с трудом,всё сложно.Да,у этих игроков один агент.
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lkha.dmitriyev
1580257029
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