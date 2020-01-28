Marca: «Барселона» готовится купить Бруну Фернандеша и отдать его в аренду в «Валенсию» в обмен на Родриго

«Барселона» намерена перехватить у «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По сведениям Catalan Radio, каталонцы купят португальца за 80 миллионов евро и будут выплачивать сумму в течение нескольких месяцев.

Однако в Барселоне игрок не останется. «Барселона» планирует отдать его в аренду до конца сезона в «Валенсию», а взамен получить оттуда форварда Родриго. Его хотят арендовать с правом выкупа.