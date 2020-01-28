Marca: «Барселона» готовится купить Бруну Фернандеша и отдать его в аренду в «Валенсию» в обмен на Родриго

Верится с трудом,но идея такая:сейчас нужен нап,а летом уйдут Рак,Видаль,Бускетс стар и будет нужен полузащитник,поэтому берём Фернандеша отдаём до лета в Валенсию набираться опыта в Ла Лиге,до лета же берём Родриго на фланг,Гризманна в центр,Месси справа,Дембеле ,как пойдёт.Если Барто это провернёт-он финансовый гений,там ещё фэйрплэй мешается,но верится с трудом,всё сложно.Да,у этих игроков один агент.
«Барселона» намерена перехватить у «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По сведениям Catalan Radio, каталонцы купят португальца за 80 миллионов евро и будут выплачивать сумму в течение нескольких месяцев.
Однако в Барселоне игрок не останется. «Барселона» планирует отдать его в аренду до конца сезона в «Валенсию», а взамен получить оттуда форварда Родриго. Его хотят арендовать с правом выкупа.
- «Манчестер Юнайтед» не смог договориться с португальцами о стоимости Фернандеша.
- Бруну Фернандеш в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.
- «Барселона» в Примере идет второй.