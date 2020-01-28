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    Marca: «Барселона» готовится купить Бруну Фернандеша и отдать его в аренду в «Валенсию» в обмен на Родриго

    «Барселона» намерена перехватить у «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По сведениям Catalan Radio, каталонцы купят португальца за 80 миллионов евро и будут выплачивать сумму в течение нескольких месяцев.

    Однако в Барселоне игрок не останется. «Барселона» планирует отдать его в аренду до конца сезона в «Валенсию», а взамен получить оттуда форварда Родриго. Его хотят арендовать с правом выкупа.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      Barçist 13 минут назад

      Верится с трудом,но идея такая:сейчас нужен нап,а летом уйдут Рак,Видаль,Бускетс стар и будет нужен полузащитник,поэтому берём Фернандеша отдаём до лета в Валенсию набираться опыта в Ла Лиге,до лета же берём Родриго на фланг,Гризманна в центр,Месси справа,Дембеле ,как пойдёт.Если Барто это провернёт-он финансовый гений,там ещё фэйрплэй мешается,но верится с трудом,всё сложно.Да,у этих игроков один агент.

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      Рейтинг: +2865

      dinar7777dinar 1 час назад

      Епать афера века . Только вот бруну Фернандеш дороже чем этот Родриго и вообще нахрен нужен этот Родриго он в валенсии то забивает по праздникам.

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