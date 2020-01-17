«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Бруну Фернандеша за 60 миллионов

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По сведениям Sky Sports, англичане близки к покупке футболиста за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Планируется, что срок соглашения составит пять лет. Зарплата португальца составит 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 миллионов евро в год).