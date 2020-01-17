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    «Манчестер Юнайтед» близок к покупке Бруну Фернандеша за 60 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По сведениям Sky Sports, англичане близки к покупке футболиста за 60 миллионов фунтов стерлингов.

    Планируется, что срок соглашения составит пять лет. Зарплата португальца составит 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 миллионов евро в год).

    • Бруну Фернандеш в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.
    • «МЮ» пробовал подписать игрока еще летом.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

    Источник: Sky Sports

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    17.01.2020 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +884

      LOKOfanatik19 9 часов назад

      Да давайте уже скорее... будет просто супер. Если Вудворд как всегда все не просрет.

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