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  • «Манчестер Юнайтед» близок к покупке Бруну Фернандеша за 60 миллионов

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Бруну Фернандеша за 60 миллионов

17 января 2020, 22:58
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«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По сведениям Sky Sports, англичане близки к покупке футболиста за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Планируется, что срок соглашения составит пять лет. Зарплата португальца составит 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 миллионов евро в год).

  • Бруну Фернандеш в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.
  • «МЮ» пробовал подписать игрока еще летом.
  • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спортинг Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
Комментарии (1)
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LOKOfanatik19
1579292373
Да давайте уже скорее... будет просто супер. Если Вудворд как всегда все не просрет.
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