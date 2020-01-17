«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Бруну Фернандеша за 60 миллионов

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По сведениям Sky Sports, англичане близки к покупке футболиста за 60 миллионов фунтов стерлингов.
Планируется, что срок соглашения составит пять лет. Зарплата португальца составит 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 миллионов евро в год).
- Бруну Фернандеш в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.
- «МЮ» пробовал подписать игрока еще летом.
- «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
Источник: Sky Sports