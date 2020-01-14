The Sun: «МЮ» до конца недели подпишет Фернандеша за 70 миллионов

«Манчестер Юнайтед» до конца недели подпишет полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Cумма трансфера составит 60 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов евро). Планируется, что контракт будет подписан на 5 лет.

Зарплата португальца составит 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 миллионов евро в год).