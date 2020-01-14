The Sun: «МЮ» до конца недели подпишет Фернандеша за 70 миллионов

МЮ надо таких трёх фернандешей и в защиту ещё пару...
«Манчестер Юнайтед» до конца недели подпишет полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Cумма трансфера составит 60 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов евро). Планируется, что контракт будет подписан на 5 лет.
Зарплата португальца составит 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 миллионов евро в год).
- Бруну Фернандеш в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.
- Сообщается, что «МЮ» пробовал подписать игрока еще летом.