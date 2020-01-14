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    The Sun: «МЮ» до конца недели подпишет Фернандеша за 70 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» до конца недели подпишет полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

    Cумма трансфера составит 60 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов евро). Планируется, что контракт будет подписан на 5 лет.

    Зарплата португальца составит 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 миллионов евро в год).

    • Бруну Фернандеш в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.
    • Сообщается, что «МЮ» пробовал подписать игрока еще летом.

    Источник: The Sun

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    14.01.2020 07:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 10:57

      МЮ надо таких трёх фернандешей и в защиту ещё пару...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +308

      Oldtrafford83 14 января, 08:47

      Было бы круто,а то вообще в центре поля и под нападающими некому играть,надеюсь всё будет ок и Бруну поможет МЮ!!!)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4411

      серега кашин 14 января, 08:06

      Статистика впечатляет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 > серега кашин 14 января, 08:21

      и з/п, а также трансферная стоимость тоже

      0
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