Кордоба и Винисиус – в составах Колумбии и Бразилии на матч Кубка Америки

Наставники Бразилии и Колумбии определились со стартовыми составами на матч 3-го тура группового раунда Кубка Америки.

Бразилия: Алисон, Данило, Милитао, Маркиньос, Венделл, Гимарайнс, Гомес, Пакета, Рафинья, Родриго, Винисиус.

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Куэста, Машаду, Лерма, Риос, Ариас, Родригес, Диас, Кордоба.

Бразилия после двух туров имеет в своем активе 4 турнирных балла. Бразильцы не сумели обыграть Коста-Рику (1:1) и разгромили Парагвай (4:1). Эти результаты позволяет команде занимать пока лишь 2-ю сточку в группе.

Колумбия же имеет максимальное количество очков. Колумбийцы оказались сильнее парагвайцев (2:1) и костариканцев (3:0). Команда занимает 1-ю позицию и уже обеспечила себе путевку в плей-офф.

Последний раз Колумбия и Бразилия встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Колумбийцы обыграли бразильцев со счетом 2:1.