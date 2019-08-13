AS: Родриго перейдет из «Валенсии» в «Атлетико» за 55 миллионов. Игрок уже вылетел на медосмотр

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Нападающий «Валенсии» Родриго продолжит карьеру в «Атлетико».
По информации AS, мадридцы согласовали трансфер 28-летнего игрока за 55 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Испанец подпишет с «Атлетико» контракт сроком на четыре года.
«Валенсия» получит 20% от последующей продажи футболиста.
Сегодня форвард вылетел в Мадрид для прохождения медицинского обследования.
- В сезоне-2018/19 Родриго провел за «Валенсию» 51 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.