«Интер» интересуется нападающим «Валенсии» Родриго

Нападающий «Валенсии» Родриго может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Football España.

Согласно источнику, интерес к 28-летнему испанцу бразильского происхождения проявляет «Интер». Миланский клуб начнет переговоры с целью оформить трансфер летом.

Сумма отступных в контракте форварда равна 120 миллиона евро. Считается, что руководство «Валенсии» не рассчитывает на выплату полной суммы и готов снизить ее.