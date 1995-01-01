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    «Интер» интересуется нападающим «Валенсии» Родриго

    Нападающий «Валенсии» Родриго может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Football España.

    Согласно источнику, интерес к 28-летнему испанцу бразильского происхождения проявляет «Интер». Миланский клуб начнет переговоры с целью оформить трансфер летом.

    Сумма отступных в контракте форварда равна 120 миллиона евро. Считается, что руководство «Валенсии» не рассчитывает на выплату полной суммы и готов снизить ее.

    • Родриго перешел в «Валенсию» в июле 2015 года из «Бенфики» за 30 миллионов.
    • Забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 39 играх сезона.
    • Его мяч стал решающим в противостоянии с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы.
    • Стоимость по Transfermarkt – 30 миллионов.

    Источник: Football España

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