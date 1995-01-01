Родриго: «Арсенал» был намного более эффективен и справедливо вышел в финал»

Нападающий «Валенсии» Родриго оценил справедливость вылета в 1/2 финала Лиги Европы от лондонского «Арсенала».
«У нас были шансы на выход финал, но нет сомнений в том, что «Арсенал» был намного более эффективен. Мы не можем жаловаться, что нам не повезло, когда пропускаем семь мячей за два матча.
Мы надеялись до последнего, но в этом противостоянии не было несправедливости. Поведя 1:0, мы получили импульс, но из-за ошибки слишком быстро пропустили ответный гол. Каждый следующий мяч «Арсенала» усложнял нашу задачу», – заявил форвард.
- Ответная игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счетом 4:2 в пользу английского клуба.
- В Лондоне «Арсенал» одержал победу со счетом 3:1.
- В финале Лиги Европы «канониры» сыграют с «Челси». Встреча пройдет в Баку 29 мая