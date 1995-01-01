Родриго: «Арсенал» был намного более эффективен и справедливо вышел в финал»

Нападающий «Валенсии» Родриго оценил справедливость вылета в 1/2 финала Лиги Европы от лондонского «Арсенала».

«У нас были шансы на выход финал, но нет сомнений в том, что «Арсенал» был намного более эффективен. Мы не можем жаловаться, что нам не повезло, когда пропускаем семь мячей за два матча.

Мы надеялись до последнего, но в этом противостоянии не было несправедливости. Поведя 1:0, мы получили импульс, но из-за ошибки слишком быстро пропустили ответный гол. Каждый следующий мяч «Арсенала» усложнял нашу задачу», – заявил форвард.