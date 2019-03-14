«Барселона» интересуется Родриго из «Валенсии»

«Барселона» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Валенсии» Родриго, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летний футболист входит в шорт-лист каталонского клуба, который продолжает искать замену 32-летнему Луису Суаресу.

Сумма отступных в контракте форварда составляет 120 миллионов евро, но «Барселона» рассчитывает добиться существенной скидки.