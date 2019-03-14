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    «Барселона» интересуется Родриго из «Валенсии»

    «Барселона» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Валенсии» Родриго, сообщает El Mundo Deportivo.

    По информации источника, 28-летний футболист входит в шорт-лист каталонского клуба, который продолжает искать замену 32-летнему Луису Суаресу.

    Сумма отступных в контракте форварда составляет 120 миллионов евро, но «Барселона» рассчитывает добиться существенной скидки.

    • Родриго с 2009 по 2010 год выступал за молодежные команды «Реала».
    • В текущем сезоне в активе игрока 37 матчей в составе «Валенсии», 11 голов и семь результативных передач.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    14.03.2019 16:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +59994

      zigbert 15 марта, 11:07

      Средний игрок ,к тому же уже не молодой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 14 марта, 20:03

      Потеряет годы только, как Пако в своё время.

      1
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 14 марта, 17:54

      нафиг не нужен. будет новый Алькасер, только ещё и втридорога.

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