«Барселона» интересуется Родриго из «Валенсии»

Средний игрок ,к тому же уже не молодой.
«Барселона» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Валенсии» Родриго, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, 28-летний футболист входит в шорт-лист каталонского клуба, который продолжает искать замену 32-летнему Луису Суаресу.
Сумма отступных в контракте форварда составляет 120 миллионов евро, но «Барселона» рассчитывает добиться существенной скидки.
- Родриго с 2009 по 2010 год выступал за молодежные команды «Реала».
- В текущем сезоне в активе игрока 37 матчей в составе «Валенсии», 11 голов и семь результативных передач.