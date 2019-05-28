COPE: «Валенсия» продаст Родриго. Прошлым летом игроком интересовался «Реал»

Нападающий «Валенсии» Родриго летом покинет клуб, сообщает COPE.

По информации источника, стороны пришли к согласию, что футболист уйдет из команды.

«Валенсия» нуждается в крупной продаже, чтобы соблюдать финансовый баланс, а испанский форвард хочет получить новый вызов в карьере.

Левантийский клуб рассчитывает выручить от трансфера 28-летнего игрока не менее 50 миллионов евро.