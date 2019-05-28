COPE: «Валенсия» продаст Родриго. Прошлым летом игроком интересовался «Реал»

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Нападающий «Валенсии» Родриго летом покинет клуб, сообщает COPE.
По информации источника, стороны пришли к согласию, что футболист уйдет из команды.
«Валенсия» нуждается в крупной продаже, чтобы соблюдать финансовый баланс, а испанский форвард хочет получить новый вызов в карьере.
Левантийский клуб рассчитывает выручить от трансфера 28-летнего игрока не менее 50 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Родриго сыграл 51 матч в составе «Валенсии», забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
- Прошлым летом футболистом интересовался «Реал». Он был одной из главных целей Хулена Лопетеги, который тогда тренировал мадридцев.