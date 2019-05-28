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    COPE: «Валенсия» продаст Родриго. Прошлым летом игроком интересовался «Реал»

    Нападающий «Валенсии» Родриго летом покинет клуб, сообщает COPE.

    По информации источника, стороны пришли к согласию, что футболист уйдет из команды.

    «Валенсия» нуждается в крупной продаже, чтобы соблюдать финансовый баланс, а испанский форвард хочет получить новый вызов в карьере.

    Левантийский клуб рассчитывает выручить от трансфера 28-летнего игрока не менее 50 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Родриго сыграл 51 матч в составе «Валенсии», забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
    • Прошлым летом футболистом интересовался «Реал». Он был одной из главных целей Хулена Лопетеги, который тогда тренировал мадридцев.

    Источник: COPE

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7895

      DeStar 57 минут назад

      недавно вешали на него ценник 100)

      0
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      ...
      Рейтинг: +32

      GSmall > DeStar 11 минут назад

      Поверь,он стоит этих денег.

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