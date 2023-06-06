Десять самых дорогих футболистов планеты по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих игроков планеты.
В рейтинге уверенно лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – он оценивается в 245,1 миллиона евро.
Второе место занимает нападающий «Реала» Винисиус (196,3 млн), третье – Букайо Сака (195,8 млн).
Топ-10 самых дорогих футболистов мира:
- Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 245,1 млн евро;
- Винисиус («Реал») – 196,3;
- Букайо Сака («Арсенал») – 195,8;
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д) – 190,2;
- Родриго («Реал») – 184,5;
- Педри («Барселона») – 178;
- Гави («Барселона») – 174,1;
- Джамал Мусиала («Бавария») – 170,2;
- Филип Фоден («Ман Сити») – 166,8;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 163,2.
Источник: CIES