Десять самых дорогих футболистов планеты по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих игроков планеты.

В рейтинге уверенно лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – он оценивается в 245,1 миллиона евро.

Второе место занимает нападающий «Реала» Винисиус (196,3 млн), третье – Букайо Сака (195,8 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов мира: