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    Десять самых дорогих футболистов планеты по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих игроков планеты.

    В рейтинге уверенно лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – он оценивается в 245,1 миллиона евро.

    Второе место занимает нападающий «Реала» Винисиус (196,3 млн), третье – Букайо Сака (195,8 млн).

    Топ-10 самых дорогих футболистов мира:

    1. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 245,1 млн евро;
    2. Винисиус («Реал») – 196,3;
    3. Букайо Сака («Арсенал») – 195,8;
    4. Джуд Беллингем («Боруссия» Д) – 190,2;
    5. Родриго («Реал») – 184,5;
    6. Педри («Барселона») – 178;
    7. Гави («Барселона») – 174,1;
    8. Джамал Мусиала («Бавария») – 170,2;
    9. Филип Фоден («Ман Сити») – 166,8;
    10. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 163,2.

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    Источник: CIES

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    06.06.2023 22:13
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