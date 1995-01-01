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    COPE: «Валенсия» продаст Родриго в «Лидс» за 30 миллионов

    Форвард «Валенсии» Родриго перейдет в «Лидс», сообщает COPE Valencia.

    Клубы согласовали трансфер игрока, переход обойдется английскому клубу в 30 миллионов евро+10 миллионов бонусами.

    В этом сезоне «Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет.

    • В прошлом сезоне Родриго сыграл во всех турнирах 34 матча, забив семь голов и сделав 11 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: COPE Valencia

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +388

      Nayturs 1 минуту назад

      Видимо совсем плохо финансовое состояние Валенсии, раньше они за него не меньше 50 просили у Реала

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