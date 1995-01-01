COPE: «Валенсия» продаст Родриго в «Лидс» за 30 миллионов

Видимо совсем плохо финансовое состояние Валенсии, раньше они за него не меньше 50 просили у Реала
Форвард «Валенсии» Родриго перейдет в «Лидс», сообщает COPE Valencia.
Клубы согласовали трансфер игрока, переход обойдется английскому клубу в 30 миллионов евро+10 миллионов бонусами.
В этом сезоне «Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет.
- В прошлом сезоне Родриго сыграл во всех турнирах 34 матча, забив семь голов и сделав 11 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: COPE Valencia
Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио