COPE: «Валенсия» продаст Родриго в «Лидс» за 30 миллионов

Форвард «Валенсии» Родриго перейдет в «Лидс», сообщает COPE Valencia.

Клубы согласовали трансфер игрока, переход обойдется английскому клубу в 30 миллионов евро+10 миллионов бонусами.

В этом сезоне «Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет.