Статистика по турнирам

Катар. Лига звезд 2024/2025 Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Испания. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Португалия. Высшая лига 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Португалия. Высшая лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011