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Катар. Лига звезд
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Лусаил
Родриго
Статистика
€ 2,50 млн
Родриго - статистика
Лусаил
6 марта 1991 (35), Рио-де-Жанейро
#19 | Нападающий
180 см | 70 кг
Испания | Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Лусаил
4 : 0
04.09.2026
Аль-Вакра
1' - 46'
27'
19'
Статистика по турнирам
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И
Г
П
Ж
К
Лидс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Лидс
3 : 1
24.08.2022
Барнсли
75' - 90'
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