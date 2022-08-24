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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Барнсли
Лидс - Барнсли: обзор матча 24 августа 2022
Лидс
24.08.2022, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Барнсли
21'
Л. Синистерра
32'
М. Клих (П)
57'
М. Клих
35'
М. Юэл Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лидс - Барнсли
81'
Желтая карточка
Д. Уильямс
80'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
Л. Томас
79'
Замена
L. Connell
️️️️
Д. Бенсон
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Гринвуд
75'
Замена
Родриго
️️️️
Д. Гелхардт
75'
Желтая карточка
К. Драме
67'
67'
Желтая карточка
Л. Китчинг
63'
Замена
С. Тедич
️️️️
J. Norwood
63'
Замена
М. Вулф
️️️️
К. Одуор
63'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
J. Helliwell
Замена
М. Рока
️️️️
Л. Синистерра
62'
ГОЛ! 3:1!
М. Клих
57'
Замена
Р. Кох
️️️️
Д. Льоренте
46'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Л. Купер
46'
43'
Желтая карточка
К. Стайлс
42'
Пенальти не реализован!
К. Стайлс
35'
ГОЛ! 2:1!
М. Юэл Андерсен
Пас отдал
Д. Бенсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Клих
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Синистерра
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
8
Jordan Helliwell
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
11
James Norwood
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
14
Мэтти Вулф
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
48
Luca Connell
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
5
Ельде
3
Льоренте
6
Купер
16
Драме
28
Форшоу
43
Клих
17
Синистерра
20
Гринвуд
38
Саммервил
11
Гелхардт
3-2-3-2
1
Уолтон
15
5
Андерсен
15
Китчинг
8
29
Одуор
4
Стайлс
19
Бенсон
16
Томас
11
44
20
Гринвуд
7
Джеймс
7
Джеймс
20
Гринвуд
6
Купер
4
Стрейк
4
Стрейк
6
Купер
3
Льоренте
4
Кох
4
Кох
3
Льоренте
17
Синистерра
21
Рока
21
Рока
17
Синистерра
11
Гелхардт
19
Родриго
19
Родриго
11
Гелхардт
8
28
Уильямс
28
Уильямс
8
29
Одуор
14
Вулф
14
Вулф
29
Одуор
16
Томас
16
Хондермарк
16
Хондермарк
16
Томас
11
9
Тедич
9
Тедич
11
19
Бенсон
48
48
19
Бенсон
Остались в запасе
Лидс
Барнсли
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
37
Эйден Марш
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
37
Эйден Марш
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Лидс - Барнсли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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