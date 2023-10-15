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    Родриго пожаловался на свою роль в «Реале»

    Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс рассказал, в чeм заключается разница между его игрой за клуб и национальную команду.

    «Всегда важно иметь возможность выполнять на поле различные роли. Я всегда давал понять, что мне легко играть на флангах, но мне не нравится играть «девятку», однако в клубе я должен это делать. Здесь, в сборной, я могу перемещаться по всему полю, что помогает моей игре. Важно уметь выполнять все функции, так как это увеличивает шанс не быть заменeнным. Это очень важно для меня», – сказал Родриго.

    • В текущем сезоне Родриго поучаствовал в 11 играх мадридского «Реала» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
    • В составе «Реала» 22-летний бразилец дважды стал чемпионом Испании и выиграл один титул Лиги чемпионов УЕФА.

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    Источник: AS

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