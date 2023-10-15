Родриго пожаловался на свою роль в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс заявил, что ему не нравится исполнять ту роль, которую требует от него тренерский штаб Карло Анчелотти.

«Всегда важно иметь возможность выполнять на поле различные роли. Я всегда давал понять, что мне легко играть на флангах, но мне не нравится играть «девятку», однако в клубе я должен это делать. Здесь, в сборной, я могу перемещаться по всему полю, что помогает моей игре. Важно уметь выполнять все функции, так как это увеличивает шанс не быть заменeнным. Это очень важно для меня», – сказал Родриго.