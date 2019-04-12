Marca: «Барселона» отложила трансфер Йовича, у каталонцев есть четыре альтернативных варианта усиления атаки

«Барселона» временно вышла из гонки за нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб не хочет участвовать в аукционе за 21-летнего серба, на которого также претендуют «Реал» и «Бавария».

Возможно, позднее «Барселона» вернется к кандидатуре Йовича, но пока сине-гранатовые решили сконцентрироваться на переговорах по другим футболистам.

В шорт-лист клуба помимо форварда «Айнтрахта» входят Родриго («Валенсия»), Николя Пепе («Лилль»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).