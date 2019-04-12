Marca: «Барселона» отложила трансфер Йовича, у каталонцев есть четыре альтернативных варианта усиления атаки

либо это байка, либо барса рили не понимает, что если не сейчас, то уже никогда
«Барселона» временно вышла из гонки за нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем, сообщает Marca.
По информации источника, каталонский клуб не хочет участвовать в аукционе за 21-летнего серба, на которого также претендуют «Реал» и «Бавария».
Возможно, позднее «Барселона» вернется к кандидатуре Йовича, но пока сине-гранатовые решили сконцентрироваться на переговорах по другим футболистам.
В шорт-лист клуба помимо форварда «Айнтрахта» входят Родриго («Валенсия»), Николя Пепе («Лилль»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).