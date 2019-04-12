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    Marca: «Барселона» отложила трансфер Йовича, у каталонцев есть четыре альтернативных варианта усиления атаки

    «Барселона» временно вышла из гонки за нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем, сообщает Marca.

    По информации источника, каталонский клуб не хочет участвовать в аукционе за 21-летнего серба, на которого также претендуют «Реал» и «Бавария».

    Возможно, позднее «Барселона» вернется к кандидатуре Йовича, но пока сине-гранатовые решили сконцентрироваться на переговорах по другим футболистам.

    В шорт-лист клуба помимо форварда «Айнтрахта» входят Родриго («Валенсия»), Николя Пепе («Лилль»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +755

      SarJr 56 минут назад

      либо это байка, либо барса рили не понимает, что если не сейчас, то уже никогда

      0
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      Рейтинг: +4984

      Skull_Boy > SarJr 30 минут назад

      Как раз Барса и Реал понимают все прекрасно, что из Бенфики в последнее время шлак выходит платят за игроков дохрена, а толку от них нет, например как Санеш в Баварии, купили его за кучу бабла, а игрок оказался уровнем хуже среднего, а теперь за Фелиша и этого серба тресут чуть ли не по 100 млн и ставлю свой бмв, что следующий сезон проведут в разы хуже, чем нынешний, а вот эти 4ре последних доказали уже всем и вся на что они способны, а Португалия лига 2х команд, у которых уровень в раз так 100 выше, чем у того же Спортинга и переплачивать за молодых игроков это уже бред полнейший

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      Рейтинг: +755

      SarJr > Skull_Boy 16 минут назад

      Но другой пример, семедо. Как по мне, это первый правый защитник, который может заменить алвеша в барсе. Поэтому сложно сказать, раскроется ли и окупит ли свои деньги но потенциал у йовича очень большой. Плюс, ещё зависит от того как освоится с новом клубе и как с ним там будут работать

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