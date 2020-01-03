Родриго может перейти из «Валенсии» в «Ювентус»

Нападающий «Валенсии» Родриго стал трансферной целью «Ювентуса».

По информации Calciomercato, подписание испанского форварда уже одобрил лидер туринской команды Криштиану Роналду.

Отступные в контракте 28-летнего футболиста составляют 120 миллионов евро, однако «Ювентус» такую сумму за него платить не намерен.