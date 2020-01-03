Родриго может перейти из «Валенсии» в «Ювентус»

Нападающий «Валенсии» Родриго стал трансферной целью «Ювентуса».
По информации Calciomercato, подписание испанского форварда уже одобрил лидер туринской команды Криштиану Роналду.
Отступные в контракте 28-летнего футболиста составляют 120 миллионов евро, однако «Ювентус» такую сумму за него платить не намерен.
- Родриго выступает за «Валенсию» с 2014 года.
- В текущем сезоне испанец забил четыре гола и сделал 10 ассистов в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: Calciomercato