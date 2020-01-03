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Родриго может перейти из «Валенсии» в «Ювентус»

3 января 2020, 12:17
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Нападающий «Валенсии» Родриго стал трансферной целью «Ювентуса».

По информации Calciomercato, подписание испанского форварда уже одобрил лидер туринской команды Криштиану Роналду.

Отступные в контракте 28-летнего футболиста составляют 120 миллионов евро, однако «Ювентус» такую сумму за него платить не намерен.

  • Родриго выступает за «Валенсию» с 2014 года.
  • В текущем сезоне испанец забил четыре гола и сделал 10 ассистов в 21 матче.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Испания. Примера Валенсия Ювентус Родриго
Комментарии (1)
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Hektor 84
1578066642
Раньше тренеры делали одобрение. А теперь Криштиану должен одобрить. Без его мнения не покупают. Вот время пришло сраное.
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