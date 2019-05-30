Родриго и Парехо могут перейти из «Валенсии» в «Барселону»

сомнительные кандидаты
Двое игроков «Валенсии» могут продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации Superdeporte, каталонцы интересуются полузащитником Даниэлем Парехо и нападающим Родриго.
На приобретении первого настаивает главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде, работавший с 30-летним футболистом в «Валенсии» в сезоне-2012/13. Специалист видит в испанце альтернативу Серхио Бускетсу в центре поля.
- В сезоне-2018/19 Парехо провел за «Валенсию» 56 матчей, забил 10 готов и сделал девять результативных передач. Контракт хавбека рассчитан до 2022 года, а отступные составляют 50 миллионов евро.
- Родриго записал на свой счет 15 мячей и 10 передач в 51-й игре. Срок соглашения 28-летнего игрока действует до лета 2022 года. Отступные – 120 миллионов евро
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