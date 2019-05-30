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    Родриго и Парехо могут перейти из «Валенсии» в «Барселону»

    Двое игроков «Валенсии» могут продолжить карьеру в «Барселоне».

    По информации Superdeporte, каталонцы интересуются полузащитником Даниэлем Парехо и нападающим Родриго.

    На приобретении первого настаивает главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде, работавший с 30-летним футболистом в «Валенсии» в сезоне-2012/13. Специалист видит в испанце альтернативу Серхио Бускетсу в центре поля.

    • В сезоне-2018/19 Парехо провел за «Валенсию» 56 матчей, забил 10 готов и сделал девять результативных передач. Контракт хавбека рассчитан до 2022 года, а отступные составляют 50 миллионов евро.
    • Родриго записал на свой счет 15 мячей и 10 передач в 51-й игре. Срок соглашения 28-летнего игрока действует до лета 2022 года. Отступные – 120 миллионов евро

    Источник: Superdeporte

    Испанское спортивное ежедневное издание, базирующееся в Валенсии. Было основано в 1993 году. Superdeporte –пятое по важности спортивное издание на национальном уровне и первое – за пределами Мадрида и Барселоны.

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    30.05.2019 18:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 20 часов назад

      сомнительные кандидаты

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      Рейтинг: +304

      EsKamilio 30 мая, 19:18

      Парехо не уйдёт никуда

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      Рейтинг: +1438

      SarJr 30 мая, 18:48

      Парехо - старое бревно, умеет только бить штрафные. Родриго ещё хуже, ни разу от него ничего путного не видел, а по баблу как гризман. Так уж лучше француза имхо и де лигта

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      Рейтинг: +410

      FENIX-SL > SarJr 30 мая, 20:55

      ты конечно не видел
      но назабивал он массу мячей и очень помогал своей команде
      но так как ты не видел
      это все не имеет значения

      2
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      ...
      Рейтинг: +1438

      SarJr > FENIX-SL 30 мая, 22:24

      я испанского футбола смотрю много, особенно матчи топов, но как то стабильно хорошей игры от него не видел еще вообще. а что голы у него есть знаю

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