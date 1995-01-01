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    Mirror: «Арсенал» сделал предложение «Валенсии» по Родриго

    «Арсенал» заинтересован в нападающем «Валенсии» Родриго. Англичане уже вышли на испанцев с предложением, информирует Mirror.

    Лондонцы рассматривают Родриго как замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который изъявил желание покинуть команду. «Валенсия» готова продать форварда, его рыночная цена – 50 миллионов евро.

    • Помимо Обамеянга, «Арсенал» летом может лишиться Александра Ляказетта, которым интересуется «Атлетико».
    • Родриго в текущем сезоне Примеры провел 20 матчей, забил два гола, сделал семь результативных пасов.
    • «Арсенал» в АПЛ идет девятым.

    Источник: Mirror

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