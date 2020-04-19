Mirror: «Арсенал» сделал предложение «Валенсии» по Родриго

«Арсенал» заинтересован в нападающем «Валенсии» Родриго. Англичане уже вышли на испанцев с предложением, информирует Mirror.

Лондонцы рассматривают Родриго как замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который изъявил желание покинуть команду. «Валенсия» готова продать форварда, его рыночная цена – 50 миллионов евро.