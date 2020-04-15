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    AS: Ляказетт летом может пополнить «Атлетико»

    В «Арсенале» готовятся к тому, что форвард Александр Ляказетт летом покинет команду. Он может перейти в мадридский «Атлетико».

    Вариант с французом испанцы рассматривали еще зимой и летом. Они пытались заполучить Ляказетта и в 2017 году.

    • В текущем сезоне АПЛ Ляказетт провел 20 матчей, забил семь голов, сделал три результативных паса.
    • Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2022 года.
    • На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.

    Источник: AS

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    15.04.2020 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +444

      elessar arnor 3 минуты назад

      если только предложат жирный контракт, играть в автобус - сомнительное удовольствие

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