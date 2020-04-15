AS: Ляказетт летом может пополнить «Атлетико»

В «Арсенале» готовятся к тому, что форвард Александр Ляказетт летом покинет команду. Он может перейти в мадридский «Атлетико».

Вариант с французом испанцы рассматривали еще зимой и летом. Они пытались заполучить Ляказетта и в 2017 году.