AS: Ляказетт летом может пополнить «Атлетико»

если только предложат жирный контракт, играть в автобус - сомнительное удовольствие
В «Арсенале» готовятся к тому, что форвард Александр Ляказетт летом покинет команду. Он может перейти в мадридский «Атлетико».
Вариант с французом испанцы рассматривали еще зимой и летом. Они пытались заполучить Ляказетта и в 2017 году.
- В текущем сезоне АПЛ Ляказетт провел 20 матчей, забил семь голов, сделал три результативных паса.
- Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2022 года.
- На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.