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    Marca: Ляказетт – альтернативный вариант, если «Атлетико» не подпишет Кавани

    «Атлетико» может подписать форварда «Арсенала» Александра Ляказетта.

    Это может произойти в том случае, если клуб из Мадрида не сможет договориться с «ПСЖ» о переходе форварда Эдинсона Кавани.

    Как сообщает источник, в сделку по Ляказетту может быть включен Тома Лемар.

    Сообщалось, что «ПСЖ» намерен сохранить Эдинсона Кавани этой зимой.

    Французский клуб к лету намерен найти замену 32-летнему уругвайцу.

    • Действующее соглашение Ляказетта с лондонцами рассчитано до лета 2022 года.
    • Контракт Кавани с «ПСЖ» действует до лета 2020 года.

    Источник: Marca

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    14.01.2020 07:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +817

      FENIX-SL 15 января, 00:40

      афигеть альтернатива
      ахахахахха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      VVadic 14 января, 16:36

      Вернера, Зиеша, Икарди хочу. И ещё Мбаппе!

      0
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      ...
      Рейтинг: +817

      FENIX-SL > VVadic 15 января, 00:41

      ну Икарди еще подойдет к такому выдержанному футболу
      а остальные куда?
      Лемарчик уже без дела..а по перспективам вау какой парниша

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