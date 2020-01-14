Marca: Ляказетт – альтернативный вариант, если «Атлетико» не подпишет Кавани

«Атлетико» может подписать форварда «Арсенала» Александра Ляказетта.

Это может произойти в том случае, если клуб из Мадрида не сможет договориться с «ПСЖ» о переходе форварда Эдинсона Кавани.

Как сообщает источник, в сделку по Ляказетту может быть включен Тома Лемар.

Сообщалось, что «ПСЖ» намерен сохранить Эдинсона Кавани этой зимой.

Французский клуб к лету намерен найти замену 32-летнему уругвайцу.