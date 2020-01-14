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  • Marca: Ляказетт – альтернативный вариант, если «Атлетико» не подпишет Кавани

Marca: Ляказетт – альтернативный вариант, если «Атлетико» не подпишет Кавани

14 января 2020, 07:53
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«Атлетико» может подписать форварда «Арсенала» Александра Ляказетта.

Это может произойти в том случае, если клуб из Мадрида не сможет договориться с «ПСЖ» о переходе форварда Эдинсона Кавани.

Как сообщает источник, в сделку по Ляказетту может быть включен Тома Лемар.

Сообщалось, что «ПСЖ» намерен сохранить Эдинсона Кавани этой зимой.

Французский клуб к лету намерен найти замену 32-летнему уругвайцу.

  • Действующее соглашение Ляказетта с лондонцами рассчитано до лета 2022 года.
  • Контракт Кавани с «ПСЖ» действует до лета 2020 года.

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико ПСЖ Арсенал Кавани Эдинсон Ляказетт Александр
Комментарии (1)
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VVadic
1579008963
Вернера, Зиеша, Икарди хочу. И ещё Мбаппе!
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