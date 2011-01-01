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    Sport.es: «Барселона» хочет арендовать форварда «Валенсии» Родриго с правом выкупа

    «Барселона» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере нападающего Родриго.

    По информации Sport.es, заручившись согласием самого игрока на переход, каталонский клуб начал обсуждать возможность его аренды с правом последующего выкупа.

    Сейчас «Барса» не может себе позволить приобрести 28-летнего футболиста, поэтому настаивает на варианте с арендой до конца сезона.

    • Родриго выступает за «Валенсию» с июля 2014 года.
    • За 5,5 сезонов форвард провел 208 матчей, забил 56 голов и сделал 40 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

    Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг

    Источник: Sport.es

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