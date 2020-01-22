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  • Sport.es: «Барселона» хочет арендовать форварда «Валенсии» Родриго с правом выкупа

Sport.es: «Барселона» хочет арендовать форварда «Валенсии» Родриго с правом выкупа

22 января 2020, 01:50
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«Барселона» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере нападающего Родриго.

По информации Sport.es, заручившись согласием самого игрока на переход, каталонский клуб начал обсуждать возможность его аренды с правом последующего выкупа.

Сейчас «Барса» не может себе позволить приобрести 28-летнего футболиста, поэтому настаивает на варианте с арендой до конца сезона.

  • Родриго выступает за «Валенсию» с июля 2014 года.
  • За 5,5 сезонов форвард провел 208 матчей, забил 56 голов и сделал 40 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Валенсия Родриго
Комментарии (1)
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Saracen Jr
1579651381
Бред. Зачем ещё одно бревно? Лучше уж дождаться лета и там взять мартинеса. Не все так плохо. Вернётся дембеле - будет вообще круто. Слева он, вправа месси, в центре Гриша. Отлично играем. Плюс, перес и фати, дали бы лучше им возможность играть часто
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