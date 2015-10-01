Мушага Бакенга - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мушага
|Фамилия
|Бакенга
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мушага
|Фамилия
|Бакенга
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|18.02.2016
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Мольде (Мольде)
|10.12.2015
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Мольде (Мольде)
|22.10.2015
|84' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:1
|Аякс (Амстердам)