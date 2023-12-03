Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мушага Бакенга - статистика

Завершил карьеру
8 августа 1992 (34)
#90 | Нападающий
180 см | 70 кг
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стабек
29
9
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
1' - 69'
8'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
1' - 73'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
1' - 73'
47'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Русенборг
1 : 1
22.10.2023
Стабек
1' - 84'
13'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стабек
1 : 0
08.10.2023
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стабек
5 : 2
04.10.2023
ХамКам
1' - 70'
30, 52'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стабек
0 : 1
30.09.2023
Тромсе
59' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
1 : 1
23.09.2023
Стабек
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стабек
0 : 1
17.09.2023
Бранн
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
2 : 1
03.09.2023
Стабек
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
1 : 0
20.08.2023
Стабек
1' - 74'
58'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Одд
4 : 0
06.08.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стабек
0 : 1
29.07.2023
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
ХамКам
3 : 2
23.07.2023
Стабек
1' - 90'
50, 77'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Стабек
0 : 1
16.07.2023
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
09.07.2023
Стабек
1' - 80'
34'
34'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Стабек
0 : 1
03.07.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Тромсе
2 : 1
25.06.2023
Стабек
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Стабек
2 : 2
11.06.2023
Русенборг
1' - 82'
9'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Лиллестрем
3 : 1
04.06.2023
Стабек
1' - 90'
21'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Стабек
2 : 1
29.05.2023
Волеренга
1' - 52'
34'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
4 : 1
16.05.2023
Стабек
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Стабек
1 : 0
13.05.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
1' - 74'
53'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мольде
2 : 3
30.04.2023
Стабек
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стабек
3 : 0
23.04.2023
Хаугесунд
1' - 69'
64'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
4 : 0
16.04.2023
Стабек
56' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стабек
0 : 0
10.04.2023
Одд
1' - 67'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+