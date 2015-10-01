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    Мушага Бакенга - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мушага
    Фамилия Бакенга
    Команда Одд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:0 Севилья (Севилья)
    18.02.2016 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Мольде (Мольде)
    10.12.2015 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:1 Мольде (Мольде)
    22.10.2015 84' -90' Мольде (Мольде) 3:1 Селтик (Глазго)
    01.10.2015 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:1 Аякс (Амстердам)
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