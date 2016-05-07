Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Грин - статистика

Завершил карьеру
10 апреля 1983 (43), Понтефракт
#11 | Полузащитник
175 см
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
22
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Халл Сити
5 : 1
07.05.2016
Ротерхэм
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ротерхэм
0 : 1
30.04.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
23.04.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ротерхэм
1 : 1
19.04.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ротерхэм
0 : 0
16.04.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
19.03.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ротерхэм
3 : 3
12.03.2016
Дерби Каунти
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ротерхэм
1 : 0
08.03.2016
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
05.03.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ротерхэм
2 : 1
27.02.2016
Брентфорд
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Рединг
1 : 0
23.02.2016
Ротерхэм
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
2 : 0
20.02.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
0 : 0
13.02.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 4
30.01.2016
Чарльтон
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Кардифф
2 : 2
23.01.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 3
16.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 0
12.01.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
2 : 1
02.01.2016
Ротерхэм
11' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Фулхэм
4 : 1
29.12.2015
Ротерхэм
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
2 : 0
19.12.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
15.12.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
11.12.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
1 : 0
03.11.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.10.2015
Ротерхэм
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
23.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2015
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
2 : 1
17.10.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
2 : 1
19.09.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
2 : 1
15.09.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
1 : 1
12.09.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 3
29.08.2015
Фулхэм
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ротерхэм
0 : 0
18.08.2015
Престон
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
15.08.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
46' - 90'
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+