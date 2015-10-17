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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ротерхэм
Брентфорд - Ротерхэм: обзор матча 17 октября 2015
Брентфорд
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
2'
А. Джадж
57'
А. Джадж
46'
Д. Мэтток
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ротерхэм
90'
+4
Желтая карточка
Э. Ледесма
Желтая карточка
Т. Дьягурага
88'
82'
Замена
Э. Ледесма
️️️️
Д. Мэтток
Замена
Т. Дьягурага
️️️️
Д. Свифт
79'
74'
Замена
Д. Боуэри
️️️️
К. Магуайр
Желтая карточка
А. МакКормак
73'
Замена
А. Гогиа
️️️️
С. Каньос
69'
64'
Замена
Г. Уорд
️️️️
А. Уайт
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Джуричин
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Джадж
Пас отдал
Д. Бидуэлл
57'
53'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэтток
ГОЛ! 1:0!
А. Джадж
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Ли Карсли
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Пол Грин
АП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
10
Энтони Андреу
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
3-5-2
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Тарковски
6
Дин
7
Джуричин
31
Джадж
4
МакКормак
18
Вудс
23
Йеннарис
8
Свифт
7
Каньос
3-2-1-2-2
1
Камп
2
Бакстон
3
Уайт
3
Мэтток
20
Роусон
4
Коллинс
21
Смолвуд
17
Магуайр
11
Грин
9
Кларк-Харрис
27
Дербишир
7
Каньос
3
Гогиа
3
Гогиа
7
Каньос
8
Свифт
8
Дьягурага
8
Дьягурага
8
Свифт
7
Джуричин
33
Хофманн
33
Хофманн
7
Джуричин
17
Магуайр
18
Боуэри
18
Боуэри
17
Магуайр
3
Уайт
18
Уорд
18
Уорд
3
Уайт
3
Мэтток
26
Ледесма
26
Ледесма
3
Мэтток
Остались в запасе
Брентфорд
Ротерхэм
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Остались в запасе
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Брентфорд - Ротерхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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